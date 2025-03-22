İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Protestolarda 343 kişi gözaltına alındı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğluu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar Türkiye’nin birçok iline yayıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cuma gecesi yaşanan olaylarda 343 kişinin yakalandığını açıkladı.

19 Mart’tan bu yana devam eden protestolar, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla daha da büyüdü. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde toplanan kalabalık gruplara polis müdahalesi geldi. Cuma gecesi üç büyük şehirde yaşanan yoğun müdahalelerin ardından gözaltı sayısında artış yaşandı.

Bakan Ali Yerlikaya: 343 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, cuma gecesi Türkiye’nin farklı illerinde gerçekleşen eylemler sonucunda toplam 343 kişinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne’de meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı,” ifadelerine yer verdi.

“Asla göz yumulmayacak”

Ali Yerlikaya, paylaşımında toplumsal huzurun bozulmasına izin verilmeyeceğini vurgulayarak, “Toplumsal düzeni bozmaya, milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit etmeye, kargaşa ve provokasyon peşinde koşanlara asla fırsat verilmeyecek, kesinlikle göz yumulmayacaktır. Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar” dedi.

Sabah saatlerinde operasyonlar devam etti

Cumartesi sabahının erken saatlerinde İstanbul ve Ankara’da protestolara katıldığı öne sürülen kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Ev baskınlarıyla gerçekleştirilen gözaltı işlemlerinde çok sayıda kişinin yakalandığı bildirildi. Ancak operasyonlara dair gözaltına alınan kişilerin kimlikleri veya net sayıları konusunda resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Gözaltılar ülke genelinde yayılıyor

Protestoların büyümesiyle birlikte güvenlik önlemleri artırılırken, özellikle büyükşehirlerde polis ekiplerinin kritik noktalarda görev aldığı gözlemleniyor. Gözaltıların sadece İstanbul ile sınırlı kalmadığı; Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Konya, Eskişehir, Edirne ve Çanakkale gibi birçok şehirde de gerçekleştirildiği bildirildi.