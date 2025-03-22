Filiz Akın vefat etti

Filiz Akın’dan kötü haber geldi… Cumcuma’nın haberine göre, Yeşilçam’ın en zarif ve modern yüzlerinden biri olarak kabul edilen Filiz Akın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türk sinemasında derin izler bırakan sanatçının vefatı, ailesi, sanat camiası ve hayranları arasında büyük bir üzüntüye yol açtı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Filiz Akın’a Allah’tan rahmet dilenirken, ailesine ve sevenlerine başsağlığı mesajı iletildi.

Filiz Akın Türk sinemasının “dört yapraklı yonca”sından biri

2 Ocak 1943’te Ankara’da dünyaya gelen Filiz Akın, 1962’de Artist dergisi tarafından düzenlenen yarışmayı kazanarak sinema dünyasına adım attı. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam’ın “dört yapraklı yoncası” olarak anılan Akın, kısa sürede Türk izleyicisinin gözdesi oldu. Güzelliği, zarafeti ve şehirli kadın imajıyla sinemaya yeni bir soluk getirdi.

100’ü aşkın film, bir ömürlük iz

Başta Cüneyt Arkın, Ayhan Işık, Sadri Alışık, Yılmaz Güney ve Tarık Akan olmak üzere dönemin tüm yıldız oyuncularıyla başrolleri paylaşan Filiz Akın, 13 yıllık sinema kariyerinde 100’den fazla filme imza attı. “Ankara Ekspresi” filmindeki Hilda rolüyle 1971’de Altın Portakal ödülünü kazandı. “Umutsuzlar”, “Utanç”, “Gurbet Kuşları” ve “Acı Hayat” ise hafızalarda yer eden diğer yapımları oldu.

Filiz Akın’ın kanserle mücadelesiyle ilham verdi

2002 yılında nazofarenks (burun ve geniz bölgesi) kanseri teşhisi konulan Filiz Akın, Amerika’da aldığı tedaviyle hastalığı yendi. Ancak ses telleri ve duyma yetisinde kalıcı hasar oluştu. Bu süreci “Hayata Merhaba” adlı kitabında anlattı. Kanser farkındalığına yönelik yürüttüğü kampanyalarla ve sarı bilezik projesiyle binlerce kişiye umut oldu.

Paris sefiresinden kültür elçiliğine

1994’te dönemin MİT Müsteşarı Sönmez Köksal’la evlenen Akın, eşinin 1998’de Paris Büyükelçisi olmasıyla birlikte dört yıl boyunca Türkiye’yi yurtdışında temsil etti. Paris’te düzenlenen kültürel etkinliklerde aktif rol alan Akın, Fransız kamuoyunda da takdir topladı. Diplomatik nezaketi, şıklığı ve iletişimiyle kültür elçiliği misyonunu başarıyla yerine getirdi.

Televizyon, yazarlık ve mutfak tutkusu

Sinemayı bıraktıktan sonra kısa bir dönem sahneye çıkan, ardından televizyon programları sunan Filiz Akın; 1989’da “Geçmiş Bahar Mimozaları” dizisiyle ekranlara döndü. Köşe yazarlığı yaptığı yıllarda sağlık, yaşam ve güzellik üzerine yazılar kaleme aldı. Yayımladığı kitaplar arasında “Güzelliklere Merhaba”, “Filiz Akın’la Güzellik ve Genç Kalma”, “Lezzete Merhaba” gibi eserler bulunuyor.

Son yolculuğuna uğurlanacak

Sönmez Köksal, uzun süredir rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören eşi Filiz Akın’ı 21 Mart 2025 gecesi kaybettiğini duyurdu. Akın’ın vasiyeti üzerine tüm dini vecibeler yerine getirilerek, en yakın aile bireylerinin katılımıyla 22 Mart 2025 tarihinde Aşiyan’da toprağa verildiği açıklandı. “Sevgili Eşim, hayat arkadaşım” ifadeleriyle duyurulan vefat ilanında, sevenlerine başsağlığı dilenirken, Filiz Akın’ın anısını yaşatmak isteyenlerin Türkiye Eğitim Derneği’ne (TED) bağış yapabileceği de belirtildi.