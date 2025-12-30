Göztepe, Romulo’sunu buldu

Göztepe’nin oyuncuları vitrinde

Trendyol Süper Lig’de üst sıraları zorlayan Göztepe, transferdeki başarılarıyla da dikkat çekiyor.

İzmir temsilcisi, sadece 2.5 milyon Euro’ya Brezilya’dan transfer ettiği Romulo’yu yaz transfer döneminde 25 milyon Euro’ya Alman ekibi Leipzig’e sattı.

46 maçta 22 gol, 13 asistlik katkı sağlayan futbolcusunun ayrılmasının ardından sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig’in ilk yarısında hücum hattında zorlandı.

Göztepe, yeni Romulo’sunu buldu ve Brezilya ekibi Ceara’da forma giyen 20 yaşındaki 1.91’lik santrfor Guilherme Luiz’i renklerine bağladı.

Ara transferde İsviçre’nin Servette takımından ofansif orta saha Alexis Antunes ile de sözleşme imzalayan Göztepe’nin kadrosundaki birçok oyuncunun adı dev kulüplerle anılıyor.

Arda Okan Kurtulan’ı Leipzig isterken, Anthony Denis’e Union Berlin, Galatasaray, Leipzig, Werder Bremen talip.

Malcom Bokele’yi de Galatasaray kadrosuna katmak istiyor.