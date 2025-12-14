Göztepe, Gaziantep’te güldü

Göztepe’nin penaltı şansı

Trendyol Süper Lig’de Göztepe, Gaziantep FK deplasmanında 1-0 kazanarak 16 maçta 29 puana yükseldi.

Ev sahibi kırmızı-siyahlılarda 65. dakikada kazanılan penaltıyı Mohamed Bayo dışarı attı.

69’da kazanılan korner atışında Cherni’nin ortasını Janderson kafayla ağlara gönderdi: 0-1

Son 6 maçta 1 galibiyet alabilen Gaziantep FK ise 23 puanda kaldı.

Ev sahibinde sarı kart cezalısı Alexandru Maxim, Badou Ndiaye ve Yusuf Kabadayı bu karşılaşmada forma giyemedi. Ayrıca tedavisi devam eden Melih Kabasakal ve Tayyip Talha Sanuç bu mücadelede görev alamadı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz maç sonrası, “Bu şehirde siyaset çok fazla. Ben kimsenin adamı değilim. İki maçı oynadıktan sonra ben yokum” dedi.

Burak Yılmaz, “Buraya geldiğimizde 0 puan vardı, bugün 23 puanla Avrupa hayali kuran bir takım var. Bugün bana küfür ettiler, ‘Takım neden oynamıyor?’ dediler. İnsanlarda biraz kıymet bilmek olur. Önümüzdeki Rize ve Başakşehir maçlarının ardından burada olmayacağım. Sonrasında helalleşeceğiz. Bu karar mağlubiyetle alakalı değil, bu tepkileri ben ve oyuncularım hak etmedi. Eleştiriyi kabul ederiz ama bu kadarı fazla” ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP FK-GÖZTEPE

STAT: Gaziantep Büyükşehir

HAKEMLER: Cihan Aydın, Mehmet Salih Mazlum, Murat Ergin Gözütok, Abdullah Buğra Taşkınsoy (VAR)

GOLLER: Janderson (Dk. 69)

KAÇAN PENALTI: Mohamed Bayo (Dk. 65)

SARI KARTLAR: Kevin Rodrigues, Ogün Özçiçek, Emmanuel Boateng / Janderson, Miroshi

GAZİANTEP FK: Zafer – Perez, Semih, Arda Kızıldağ, Rodrigues – Kozlowski, Ogün Özçiçek (Dk. 78 Juninho Bacuna), Camara – Sorescu (Dk. 74 Lungoyi), Bayo, Boateng

GÖZTEPE: Lis – Taha, Heliton, Bokele – Arda Okan, Dennis, Miroshi (Dk. 88 Furkan Bayır), Cherni (Dk. 90+4 Ogün Özbayrak) – Olaitan (Dk. 76 Efkan Bekiroğlu) – Janderson (Dk. 90+4 Sabra), Juan (Dk. 88 Allan Godoi Santos)