Hull City tarih yazıyor

Hull City son maçta ikinciyi yendi
İş insanı ve Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship Ligi’nde adeta imkânsızı gerçekleştiriyor.
Turuncu-lacivertliler, geçen sezon son hafta kümede averajla kaldıkları ligde, transfer yasağı cezası almıştı.
Buna karşın sezon başında takımın başına geçen Kayserispor’un eski teknik direktörü Sergej Jakirovic, kulübü zirve yarışına ortak etmeyi başardı.
Son olarak ikinci sıradaki Middlesbrough deplasmanında 1-0 kazanan Hull, 24 hafta sonunda 4. sıraya oturdu ve ikinci basamakla puan farkını 2’ye düşürdü.
Hull’da Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic kiralık oynarken eski Trabzonsporlu Enis Destan ise sezon başında bonservisiyle transfer olmuştu.
Chelsea’nin eski efsanesi Frank Lampard’ın çalıştırdığı Coventry City’nin 8 puan farkla lider olduğu ligde sezon sonunda ilk iki takım direkt İngiltere Premier Ligi’ne yükselecek.
3-6 arasındaki takımlar arasında oynanacak elemeli play-off sonunda bir ekip daha Premier Lig’in yolunu tutacak.