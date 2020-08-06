Hadsiz Eddie Newton ve Sahipsiz Altyapı Antrenörlerimiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda “Türkiye’de alt yapıdan oyuncu çıkaracak hoca olmadığı için üretim de yok” demiş (1). Böyle bir yorumun dayanağı nedir bilmiyorum ama gerçek, Eddie’nin söylediği gibi değil. Eddie, ülkemizde kaç kulübün altyapısını incelemiş, altyapıda çalışan ve çalışacak şekilde hazır bekleyen kaç antrenör tanımış ki altyapıdan oyuncu çıkaracak hocanız yok diyebiliyor? Ülkemizin gerçeklerinden habersiz olan Eddie’ye rağmen, Türkiye’de alt yapıdan oyuncu çıkaracak yeterince antrenör var. Fakat bunların çoğuna kulüplerde görev verilmiyor. Bu antrenörlerimiz kendilerine görev verilmesini bekliyorlar.

Trabzonspor antrenörü Eddie Newton, sanırım klasik bir yabancı anlayışıyla Türk futboluna bakıyor ve meslektaşlarını, özellikle altyapıda çalışanları küçümsüyor. Eddie, eğer Türkiye’deki futbol gerçeğinin özüne ve dinamiklerine tam olarak egemen olsaydı “Türkiye’de başkan ve yöneticilerin çoğu altyapı ile ilgilenmiyor, olanaklar kötü ve antrenörlerin maaşları yetersiz” demeliydi.

Dolayısıyla ülkemizde gelen pek çok yabancı gibi Eddie de gerçekleri söylememiş. Trabzonspor’un altyapısında çalışan antrenörler Eddie’nin bu iddiası hakkında aralarında neler konuştular bilmiyorum ama Trabzonspor yönetimi Eddie’yi çağırıp “sen neden böyle konuştun?” diye hesap sormalıdır. Ayrıca Türkiye’nin altyapı antrenörlerini küçümseyen Eddie Newton’a antrenörler derneği olan TÜFAD cevap vermelidir. Aslında en önemlisi Eddie, “Ben böyle bir şey söyledim ama haddimi aştım. Kulübüm Trabzonspor’un altyapı antrenörleri başta olmak üzere bütün altyapı antrenörlerinden özür dilerim.” demelidir. Fakat bunların hiçbiri olmayacak. Ne Trabzonspor yönetimi Eddie’yi bu konuda uyaracak, ne TÜFAD açıklama yapacak, ne de Eddie özür dileyecek…!!!

Dr. Ersin AFACAN

İnstagram: mental_destek

KAYNAK

(1) https://www.trtspor.com.tr/fifa2018dunyakupasi-haber/futbol/super-lig/eddie-newtondan-turk-futbolu-analizi-214015.html