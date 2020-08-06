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Dolar, Euro, Altın! Hepsi Uçuyor, Borsa Düşüşte

Dolar, Euro ve gram altında rekorlar üst üste geliyor. Gram altın son haftalardaki yükselişine ara vermeden devam ediyor. 6 Ağustos saat 12.15 itibariyle gram altın fiyatı 477 liraya yükseldi.

Euro tarihi rekorlarını kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda hızlı bir şekilde 8 lirayı geçen Euro kuru rekorlarına devam ederek gün içinde 8 lira 57 kuruşu gördü.

Dolarda da yükseliş trendi sürüyor. Dün akşam yükselişini hızlandıran ABD doları 7.24 TL’yi gördü.

Borsa İstanbul’da yine düşüş yaşanıyor. BİST 100 endeksi yüzde 2’nin üzerinde değer kaybederek 1065 puan seviyelerine düştü.