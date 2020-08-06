O Ülke Koronavirüs Salgınını Bitirdi, Turistleri Bekliyor

Mauritius, koronavirüsü kontrol altına alan ilk Afrika ülkesi oldu. Ülke şimdi ekonominin can damarı olan turizmi yeniden başlatmayı planlıyor.

Hint Okyanusu’ndaki ada ülkesi Mauritius’un koronavirüs salgınındaki başarısı Afrika kıtasında benzersiz. Kenya’dan Güney Afrika’ya kadar birçok ülke kısıtlamaları hafiflettikten sonra artan vaka sayılarıyla mücadele ediyor. Ancak Mauritius, dünyada üç aydan beri lokal yolla bulaşan bir enfeksiyonu olmayan birkaç ülkeden biri olmayı başardı. Son Covid-19 ölümünü 27 Nisan’da yaşandı ve toplam vaka sayısı 344’te kaldı.

Göz Atın: Mauritius Turları

Mauritius ekonomisinin turizme dayalı olduğu bir ülke. Hükümet, havalimanını yeniden açmak ve işgücünün neredeyse beşte birini istihdam eden bir sektörü kurtarmak için giderek artan bir baskı altında.

Ülkenin dünyaca ünlü otel zinciri The Lux Collective’in CEO’su Paul Jones, yaptığı açıklamada “Tüm endüstrinin hedefe doğru çalışabilmesi için bir açılış tarihine ihtiyacımız var.” dedi.





1 milyon 300 bin nüfuslu Mauritius’un başarısı, Güney Kore’nin ilk salgının üstesinden gelmesine yardımcı olan faktörlerden kaynaklanıyor: Güçlü bir merkezi hükümet, iyi finanse edilmiş bir sağlık sistemi ve yaygın test, temas takibi ve karantina içeren bir kontrol stratejisi.

DSÖ: Mauritius İyi İş Çıkardı

Dünya Sağlık Örgütü’nün ülke temsilcisi Dr Laurent Musango, “Mauritius hükümeti çok iyi bir iş çıkardı” dedi. Mauritius, 18 Mart’taki ilk üç enfeksiyonu doğruladıktan hemen sonra havaalanını kapattı ve bundan bir hafta sonra da ülke çapında kısıtlamalar polis ve ordu desteğiyle başlatıldı.

Dünyada değişik yöntemler uygulayan ülkeler arasında yer alan Mauritius’ta marketler yeniden açıldıktan sonra ülke vatandaşları soyadlarına göre alışverişlerini belirli günlerde yapabildi.

Ülke koronavirüs salgınını Mayıs ayına kadar kontrol altına almayı başardı. Sadece 10 kişi hayatını kaybederken toplam vaka sayısı 344’te kaldı. Nüfusuna oranla en fazla test yapan Afrika ülkesi olan Mauritius şimdi turizmi yeniden başlatmanın planlarını yapıyor.

Salgın vurmadan önce, yılda 1,4 milyon turist ülkenin bozulmamış plajlarına inerek gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 10’unu oluşturuyordu. Hükümet ne zaman ve hangi ülkelere yeniden açılacağına karar vermek için günlük toplantılar düzenliyor.

Havaalanına bir laboratuvar kurmayı planlayan hükümet turistlerin kalış sürelerine göre sınıflandırılmasını da düşünüyor.

Bir haftalığına gelecek turistlere herhangi bir karantina uygulamak istemeyen Mauritius hükümeti, tatil süresi 1 ayı aşanlar için bu tedbiri düşünüyor.

Mauritius Turizm Tanıtma Kurumu başkanı Nilen Vencadasmy, “Bir çözüm bulmak için çok çalışıyoruz. Muhtemelen aşamalar halinde yapılacak. Covid’in güvenli olduğu bir destinasyon olma özelliğini korumak istiyoruz” diye konuştu.