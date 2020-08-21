Cumhurbaşkanı Erdoğan “Müjde”yi Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi açıkladı. Türkiye, nefesini tutmuş, çarşamba gününden beri Erdoğan’ın müjde açıklamasını bekliyordu.

Tarihi açıklama öncesi cuma namazını Eyüpsultan’da kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Dolmabahçe’deki çalışma ofisine geçti.

Erdoğan’ın vereceği müjde ile ilgili olarak genellikle doğalgaz bulunduğu iddiası ortaya atılmıştı.

Erdoğan’ın konuşması şöyle;

Bugün ülkemiz bakımından tarihi öneme sahip bir müjdeyi paylaşmak üzere bir aradayız.

Enerji kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında milli bağımsızlığın tesisinde çok büyük öneme sahiptir.

Ülkelerin ortaya koydukları vizyonların hayata geçmesi enerji sektöründeki istikrarla orantılıdır.

Suriye’de son yıllarda yaşananları düşünün. Biz mazlumların bulundukları yerlere giderken birileri doğrudan petrol üretim tesislerine yönelmiştir. Aynı durumla Libya’da karşılaştık. Onları darbecilerden kurtarmanın mücadelesini verirken birileri yine petrol sahalarında bitivermiştir.

Doğu Akdeniz’de de aynı kavga vardır. Biz hep önce insan, dostluk, kardeşlik dedik. Önce mazlumlar ve mağdurlar dedik. İnsanlık bizde petrol onlarda kalmış olabilir.

Rabbim bize kapılar açtı. Artık bu alanda en üst lige çıkmış Türkiye var. Ülkemizde çok uzun yıllar boyunca petrol ve doğalgaz arama çalışmaları genellikle kiralama usulüyle yapıldı. Derin deniz sondajlarında tamamen dışa bağımlıydık. Arama faaliyetleri boyunca elimize üç beş sayfa rapor dışında hiçbir şey geçmedi. Belki gerçekten aradılar ama bulamadılar.

Artık bu şekilde yürüyemeyeceğimizi gördük. Bu çalışmalar kiralamayla değil doğrudan milli kuruluşlarımız aracılığıyla yürütülmesini kararlaştırdık.

Ardı ardına üç gemimizi kattık. Gemilerimizle bu alanda dünyanı nen önde gelen ülkeleri arasında olduk.

Sondajlarımızın birim maliyeti de düşüktür. Çalışmalarımızda en küçük bir dışa bağımlılığımız söz konusu değildir. Zaten öyle bir durum olsa bize nefes bile aldırmayacakları ortadadır.

Yerli ve milli imkanlarla hareket ettiğimiz için bu başarıya ulaştık.

Sevincimizi hep birlikte yaşamak için müjdemizi paylaşmak istiyorum.

Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi.

Fatih sondaj gemimiz Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda. Kendisini boğazdan uğurladığım günü hatırlıyorum.

Fatih sondaj gemimiz ismine layık bir başarıyla hepimizi gururlandırdı.

Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır.

Benzer bir müjdeli haberi Akdeniz’den de bekliyoruz.

Akdeniz’deki faaliyetlerimize hız vereceğiz. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Biz de arayacağız ve inşallah bulacağız.

Sakarya gaz sahasıyla bismillah dedik, devamı da gelecek.