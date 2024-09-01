İsrail: 6 rehinenin cesedine ulaşıldı

İsrail, Hamas’ın Gazze Şeridi’nde rehin tuttuğu altı kişinin cesedine ulaştığını duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yaptığı açıklamada, cesetlerin cumartesi günü Rafah bölgesindeki bir yer altı tünelinde bulunduğunu bildirdi.

İsrail rehinelerin ismini açıkladı

İsrail Savunma Kuvvetleri rehinelerin isimlerini Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi ve Başçavuş Ori Danino olarak açıkladı.

Sözcü Tuğamiral Daniel Hagari, ilk değerlendirmeye göre, “Onlara ulaşmamızdan kısa bir süre önce Hamas teröristleri tarafından vahşice öldürüldüklerini” söyledi.

Joe Biden: Çok öfkeliyim

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikalı vatandaş Goldberg-Polin’in ölümünün doğrulanmasının ardından, haberden “çok üzgün ve öfkeli” olduğunu söyledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Pazar sabahı yaptığı açıklamada cesetlerin “İsrail topraklarına iade edildiğini” söyledi.

“Hepsi 7 Ekim [2023] tarihinde rehin alındı ​​ve Gazze Şeridi’nde Hamas terör örgütü tarafından katledildiler.”

Açıklamada, ailelerine daha önce haber verildiği de belirtildi.

Bu arada Başkan Biden, yaptığı açıklamada, “Hersh, 7 Ekim’de İsrail’de barış için düzenlenen bir müzik festivaline katılırken vahşice saldırıya uğrayan masumlar arasındaydı” dedi.

“Hamas’ın vahşi katliamı sırasında arkadaşlarına ve yabancılara yardım ederken kolunu kaybetti. Daha yeni 23 yaşına girmişti. Dünyayı gezmeyi planlıyordu.

“Ebeveynleri Jon ve Rachel’ı tanıdım. Akıl almaz zorluklara göğüs germiş olsalar bile cesur, bilge ve kararlıydılar,” dedi Bay Biden.

İsrail ordusu, 7 Ekim’de İsrail’in güneyinde gerçekleşen ve yaklaşık 1.200 kişinin hayatını kaybettiği, 251 kişinin rehin alındığı benzeri görülmemiş saldırıya yanıt olarak Gazze’de Hamas’ı yok etmek için bir operasyon başlattı.

Hamas’ın kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, o tarihten bu yana Gazze’de 40 bin 530’dan fazla kişi öldürüldü.

ABD, Mısır ve Katar arabulucuları, Hamas’ın en az 27’sinin öldüğü varsayılan 97 rehineyi serbest bırakmasını ve karşılığında İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını öngören bir ateşkes anlaşması için arabuluculuk yapmaya çalışıyor.



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