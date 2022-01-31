Tecavüzle suçlanan Manchester United oyuncusu gözaltına alındı.

Manchester polisi Greenwood’un ismini geçirmeden yaptığı açıklamada, sosyal medyada yayımlanan içeriklerden haberdar olduğunu belirtti, 20’li yaşlarında bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Polis tarafından açıklamada, “20’li yaşlarında bir erkek, tecavüz ve şiddet şüphesiyle gözaltına alındı” ifadeleri yer aldı.

Pazar sabah saatlerinde kız arkadaşı Greenwood hakkında sosyal medya hesabında paylaşımlarda bulundu, ancak paylaştığı fotoğraf, video ve ses kayıtlarını kısa bir süre sonra sildi.