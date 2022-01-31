Beşiktaş’ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 28 Ocak’ta gece saat 00.30 sıralarında Bakırköy/Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı Çamözü Sokak’ta kendisine ait balıkçı restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıda silahı kullandığı belirlenen Kadir Yasak’ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheliyi yapılan çalışmaların ardından gözaltına aldı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüpheliler için ek gözaltı süresi verildi

Bu sabah Bakırköy adliyesine gönderilen şüpheliler hakkında emniyetteki gözaltı süresi dolduğu için şüpheliler hakkında ek gözaltı süresi talep edildi. Savcılığın 4 günlük ek gözaltı süresi verdiği öğrenildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri devam eden 11 şüpheli hakkında ek gözaltı süresi alınmasının ardından şüphelilerin cuma günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son gelişmeler ve açıklamalar.

28 Ocak’ta gece saat 00.30 sıralarında Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı Çamözü Sokak’ta kendisine ait balıkçı restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son gelişmeler ve açıklamalardan ana başlıklar.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun saldırıya uğradığı gece yaptıkları görüşmeyi anlatan Orman, “Rahmetli olmadan 5-6 saat önce görüştük. Fabrikam Çorlu’da geri dönüyordum. Sanki helalleşecekmiş gibi ‘Ağabey uğra bir görüşelim, özledim’ dedi. Ben de geçerken uğradım, 1,5 -2 saat sohbet ettik. Allah rahmet eylesin. Başka diyecek bir şey yok.” dedi

Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesi sonrası Ece Erken’in yakın arkadaşı Bircan Bali ve Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Arto ve Seren Serengil, Ece Erken’in evinde yaptıkları ziyarette yakın dostu Ece Erken’in yaşadıklarını şöyle anlattı.

Bircan Bali: Şimdi şöyle bir detay var, onu söyleyelim Ece diyor ki o gün orada olmalarının sebebi orada bir hastane varmış Beşiktaş yöneticilerinden birinin eşi orada hastanedeymiş, diyor, yemekteyken hem eşini ziyaret edecekmiş, hem yemeğe gidecekmiş, hastanede de o kadar yakın. Burada oturalım ama ben eşime de bakabileyim gibi, düşünsene mesafeyi 1,5 dakikalık bir mesafede ölüyor Şafak. Hastane yakın diye gidiyorlar aslında Beykoz’da yapılacak toplantıya.”

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili firarda olan katil zanlısı şüpheliler İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışması sonucu 29 Ocak Cumartesi sabaha karşı yakalandılar.

Olayla ilgili daha önce yakalanan Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan’ın ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışması sonucu diğer şüpheliler de yakalandı. Aralarında Drej Ali olarak bilinen Ali Yasak’ın yeğenleri Ali Yasak ve Kadir Yasak, Büyükçekmece Alkent West sitesinde tuttukları günlük kiralık evde yakalandılar .

FLASH TV’de önceki gün Seyhan Soylu moderatörlüğünde yayınlanan Al Sana Haber’de Soylu Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu uyarmıştım dedi.

Seyhan Soylu ayrıca, Şafak, Alaaddin Çakıcı’ nın da avukatı, amca diye hitap eder. Eski Başkan Fikret Orman ile Beşiktaş’ ta 150 Milyon Dolarlık bir rant olduğu, 16 milyon dolarlık bir paranın uhdesinde olduğu iddia etti ve “Fikret Orman da o gece oradaydı. Olaydan kısa bir süre önce terk ediyor mekanı. Ama bu olayın Fikret Orman ile ilgisi yok. Zaten bu tür müvekkillerle ve çalışmalarla yatlar, katlar, eski eşi Benan Hanıma tazminatlar bırakıp da bir aşk hikayesi için milyon dolarlar verilmez. Bu olayın içinde hukukçular var, bürokratlar var, iş adamları var, tefeciler var, devleti zor durumda bırakacak bir sıkıntı sin silesine götürecektir, bu işin içinde mafya var.” diyerek açıklamalarda bulundu.

Sunucu Ece Erken‘in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun öldürülmesiyle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 28 Ocak Cuma sabahı erken saatlerde bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada “Dün gece saat 00.30 sıralarında Bakırköy Balıkçılar Çarşısı Çamözü Sokak’ta meydana gelen olayda BJK eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken’in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti, Murat Bilmez ise yaralandı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu, olayla ilgisi oldukları gerekçesiyle 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 kişiden 2’si Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan olduğu öğrenilirken, Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman’ı yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.”

Ece Erken’in eşi Beşiktaş eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi gündeme bomba gibi düşerken saldırıya ilişkin çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun gece yarısı saat tam 12.00 sıralarında yanına restorana 2 kişi geliyor. Bir şey konuşmak istediklerin söylüyorlar. Mahmutyazıcıoğlu da iddiaya göre bu kişileri tanıdığını belirtiyor. 4-5 dakikalık konuşmanın ardından yanlarına üçüncü bir kişi daha geliyor. Daha sonra çıkan tartışmanın ardından önce şoförünün ayağına ateş etmişler. Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun da belden altına 7 kurşun atılmış, bel üstünde ya da kafasında herhangi bir şey yok ancak kan kaybından ve kurşunlardan birinin damarını yırtması sonucunda olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı’nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Eski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı.