TFF’den yabancı kuralında yeni düzenleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 18 Nisan’da duyurduğu yabancı oyuncu yaş kriterine ilişkin uygulamada önemli bir değişiklik yaptı. Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 sezonu öncesinde A takım listesine yazılmış 2003 doğumlu yabancı futbolcularla bir sezondan uzun süreli sözleşme yapılması halinde, bu oyuncular iki sezon boyunca genç oyuncu kriteri kapsamında kabul edilecek.

Önceki açıklamada yaş sınırı getirilmişti

TFF, 18 Nisan tarihli açıklamasında, Süper Lig’deki A takım listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 12’si için herhangi bir yaş kriteri aranmayacağını belirtmişti. Ancak 2025-2026 sezonundan itibaren en az iki yabancı futbolcunun 1 Ocak 2003 ve sonrası doğumlu olması zorunluluğu getirilmişti. 2026-2027 sezonu için ise bu sayı dört olarak belirlenmişti.

Lig ekiplerini de kapsıyor

TFF, yapılan düzenlemenin yalnızca Süper Lig ile sınırlı olmadığını vurguladı. Revize edilen yabancı oyuncu yaş kriteri, Trendyol 1. Lig takımları için de geçerli olacak. Böylece ikinci seviye profesyonel ligde mücadele eden kulüpler de aynı uygulamadan faydalanabilecek.

