Dört lider çevrim içi zirvede buluştu! Erdoğan’dan tarihi mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası gündemi yakından ilgilendiren kritik bir çevrim içi toplantıya katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden katılım sağlayan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Türkiye’de Suriye’ye destek

Toplantının en dikkat çekici gündem maddesi, ABD Başkanı Trump’ın açıkladığı “Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması” kararı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu adımı “tarihi önemde” olarak nitelendirerek memnuniyetle karşıladığını dile getirdi. Erdoğan, Türkiye’nin özellikle DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede Suriye yönetimine destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

Erdoğan’dan işbirliği mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin kararının sadece bölgesel değil, küresel etkiler doğurabileceğini belirtti. “Bu kararın, Suriye’ye yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek teşkil edeceğine inanıyoruz” diyen Erdoğan, iş birliği mesajı verdi.

Zirvede, Ortadoğu’daki istikrarın yeniden tesisi, insani yardımların artırılması ve Suriye’nin yeniden inşa sürecinin güçlendirilmesi gibi başlıklar da masadaydı.

