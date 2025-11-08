Trabzonspor bunu beklemiyordu

Trabzonspor sonunu getiremedi

Trendyol Süper Lig’de geçen hafta lider Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Trabzonspor, sahasında ağırladığı Alanyaspor karşısında da 1-1’e razı oldu. Bordo-mavililer, maçın 15. dakikasında öne geçti. Kaleci Andre Onana’nın topu aktardığı Mustafa Eskihellaç’ın hızla yarı sahaya geçip pasını aktardığı Paul Onuachu harika bir vücut hareketiyle dönüp kaleci Ertuğrul’u avladı. 31 yaşındaki tecrübeli Nijeryalı forvet bu sezon ligde 12 karşılaşmada 8 gole ulaştı. 73’te Ianis Hagi, yaklaşık 25 metreden nefis vurdu: 1-1. Trabzonspor, sadece bir kez kaybettiği Süper Lig’de 12. haftada 25 puana yükseldi. Alanyaspor ise 15 puana çıktı.

1-1

TRABZONSPOR-ALANYASPOR

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Ali Şansalan, Anıl Usta, Süleyman Özay, Emre Malok (VAR)

GOLLER: Paul Onuachu (Dk. 15) / Ianis Hagi (Dk. 73)

SARI KARTLAR: Oulai / Hadergjonaj, Enes, Ogundu

TRABZONSPOR: Onana – Pina, Rayyan, Okay, Mustafa (Dk. 76 Sikan) – Oulai (Dk. 76 Visca), Jabol Folcarelli – Zubkov, Augusto (Dk. 59 Arif Boşluk), Olaigbe (Dk. 59 Muçi) – Onuachu

ALANYASPOR: Ertuğrul – Lima, Aliti, Ümit – Hadergjonaj, Makouta (Dk. 88 Janvier), Maestro, Ruan (Dk. 36 Enes Keskin) – Meschack (Dk. 70 İbrahim Kaya), İanis Hagi (Dk. 88 İzzet), Hwang (Dk. 70 Ogundu)