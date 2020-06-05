Küba Koronavirüs Aşısını Kritik Hastalarda Denedi

Küba, kritik Covid-19 hastaları için başarılı bir aşı adayı denemesi yaptı. Prensa Latina’ya konuşan bir uzmana göre durumu kritik ve ciddi olan Covid-19 hastaları, Küba’nın geliştirdiği aşı ile başarıyla tedavi edildi.

Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi (CIGB) Klinik Araştırmalar şefi Verena Muzio, Mesa Redonda (Yuvarlak Masa)programında CIGB 258 ile tedavi edilen hastaların hayatta kalma oranının yüzde 84 olduğunu söyledi.

Durumu kritik olan hastaların yüzde 72’si hayatta kalırken ağır hasta olarak nitelenenlerin yüzde 90’ı hastalığı atlattı.

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Küba ilk sonuçların alınmasının ardından aşı adayının kritik hastaları tedavi etmek için protokollere dahil edilmesine karar verildiğini açıkladı.

Muzio, Küba’daki salgına karşı mücadelede askeri hastanelerin rolünü vurguladı ve yeni koronavirüs için pozitif test eden hastalara sahip olan bu sağlık kurumlarında diğer araştırma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Covid-19 hastalarına 400 yatak ayıran Luis Diaz Soto Hastanesi müdürü de CIGB 258 ile tedavi edilen 16 kişiden 11’inin hastalıktan kurtulduğunu, toplam 549 hastanın hastaneden taburcu edildiğini söyledi.