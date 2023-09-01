Altın Kızlar CEV EuroVolley 2023’te finalde

2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı finalde karşılaştığı İtalya’yı nefes kesen 5 setin sonunda 3-2 yenerek namağlup CEV EuroVolley 2023 ‘te finale yükseldi.

Filenin Sultanları CEV EuroVolley 2023’te finalde!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız bu sezon başarılarıyla adeta boyut atlamıştı!.. Milletler Ligi’nde ilk altın madalyasına kavuşan Filenin Sultanları aynı zamanda dünyanın zirvesine oturmuştu. Ay-Yıldızlılar Milli programdaki Avrupa Şampiyonası’nda da tarihi kürsü için fire vermeden yoluna devam ediyor.

Grup aşamasını namağlup lider bitiren, 16’lı turda Belçika’yı ve çarşamba günü de çeyrek finalde Polonya’yı deviren kızlarımız, bu akşam da final yolunda İtalya ile kapıştı. Ay-Yıldızlarının hedefi tarihinde 3. kez son ikiye kalmaktı. İstenilen başarıldı!

İlk seti 18-25 kaybeden kızlar, ikinci seti 25-23 kazandı, skor setlerde 1-1’e geldi. Üçüncü seti 15-25 kaybettik, üstünlük İtalya’ya geçti. Dördüncü sete de ‘tamam’ ya da ‘devam’ için çıktık, sete Çizme ülkesi önde başladı fakat müthiş dönüşle 25-22 kazandık. Final setinde ise kızlarımız müthiş bir oyunla 15-6 kazandı ve finale çıktı. Altın madalyayı ne kadar istediğini bu geri dönüşle gösteren Filenin Sultanları, dünya birinciliğinin de hakkını sonuna kadar verdi!

Türkiye-İtalya (3-2)

1. Set Sonucu: 18-25

2. Set Sonucu: 25-23

3. Set Sonucu: 15-25

4. Set Sonucu: 25-22

5. Set Sonucu: 15-6

TÜRKİYE FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı final maçı 3 Eylül Pazar günü saat 21.00’te oynanacak. Sırbistan ile oynanacak final mücadelesi Brüksel’de yapılacak. Müsabaka TRT 1’de canlı yayınlanacak.

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

