Altay Bayındır Resmen Manu’da

Manchester United Altay Bayındır ile sözleşme imzaladığını resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Kadıköy Postası’nın haberine göre 1 yılı opsiyonlu 2027’ye kadar sözleşme imzalandığı açıklanırken milli kalecinin geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası’nı kazanan ve Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’nin kilit oyuncularından biri olduğu vurgulandı.

İmza sonrası açıklama yapan Altay Bayındır, “Manchester United’a katılmak ve bu inanılmaz kulübü temsil eden ilk Türk oyuncu olmak büyük bir onur. Başarıya dair bir tutkum var ve bu özel oyuncu grubunun hedeflerimize ulaşmasına yardımcı olmak için her şeyi vereceğim” dedi.

Tecrübeli bir kaleci ekibiyle çalışmak için sabırsızlandığını dile getiren Altay, “Her birimizin istendiğinde performans göstermeye hazır olması için birbirimizi destekleyeceğiz ve her gün yüksek standartlar ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.

Manchester United futbol direktörü John Murtough ise şunları söyledi:

“Altay, kadromuza mükemmel bir katkı sağlıyor ve zaten güçlü olan deneyimli kaleci grubumuza daha fazla kalite katıyor. Güçlü bir Avrupa liginde sürekli olarak yüksek seviyede performans sergileyen kendisi, bu sezon ve sonrasında tüm müsabakalarda hedeflerimize ulaşmamızda bizi destekleyecek niteliklere sahip.”

Tecavüzle suçlanan Manchester United oyuncusu gözaltına alındı.

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