Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu Oldu

Filenin Sultanları, Belçika’nın başkenti Brüksel’de oynanan maçta tıpkı yarı finaldeki gibi unutulmaz bir geri dönüşe imza attı.

Sırbistan ilk seti 27-25’lik skorla kazanırken, Filenin Sultanlar 25-21 sonuçlanan ikinci setle durumu 1-1’e getirdi.

Sırbistan 25-22 ile ikinci setten galip ayrıldı. Ancak dördüncü seti 25-22 yenen Filenin Sultanları maçı final setine taşıdı.

Son seti 15-13 yenen Filenin Sultanları, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu oldu. Bu şampiyonluk aynı zamanda Türkiye’nin milli takımlar seviyesinde ilk Avrupa zaferi olarak kayda geçti.

Melisa Vargas, 41 sayı kaydettiği final maçının ardından turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.

Toplamda 141 dakika süren maçta Sırbistan’ın yıldız ismi Tijana Boskovic de 37 sayı kaydetti.

Eda Erdem ‘Biz Türkiye’yiz, biz şampiyonuz’

Maç sonunda konuşan Türkiye kaptanı Eda Erdem, “İnanılmaz bir maçtı. Cumhuriyetimizin 100. yılında önce Milletler Ligi’ni, şimdi Avrupa şampiyonluğunu kazandık. Çok gururluyum” dedi.

Ebrar Karakurt ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Biz Türkiye’yiz, biz şampiyonuz” dedi.

Takımın baş antrenörü Daniele Santarelli de maç sonun değerlendirmesinde, “İtalya’yı, Sırbistan’ı yenmek kolay değil. En iyi oyunu biz oynadık. İtalya ve Sırbistan’a karşı 2-1 geri düştük ama kazandık. Asla pes etmedik” dedi.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Santarelli, “Sırada Olimpiyat elemeleri var. Başarabiliriz. İnanıyorum. Bu takım inanılmaz şeyler başardı” diye konuştu.

Nefes kesen bir geri dönüş daha

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası finalinde ilk seti 27-25 kaybetti.

Setin başında zaman zaman servis atışlarında sorun yaşayan Filenin Sultanları, Melisa Vargas’ın kaydettiği 10 sayıyla sete tutundu. Türkiye, iki kez set sayısı kullandı. Ancak seti Sırbistan önde bitirdi. Sırbistan’da Tijana Boskovic sekiz sayı kaydetti.

New York Times Filenin Sultanları’nı yazdı: ‘Destekçileri onları güçlü kadının kusursuz sembolleri olarak görüyor’

Türkiye, ikinci seti 25-21 kazanarak maçın skorunu 1-1’e getirdi.

Savunmada çok önemli işler çıkaran Filenin Sultanları’nda Zehra Güneş ve Melisa Vargas kritik sayılarıyla öne çıktı. Vargas ikinci sette de 8 sayı ile skora katkı sundu.

Sırbistan, üçüncü sette 25-22’lik skorla 2-1 öne geçti.

Ancak Filenin Sultanları etkili savunma oyunuyla dördüncü sette 25-22’lik skorla gülen taraf oldu. Türkiye’nin dördüncü setteki zaferinin ardından maç beşinci ve final setine uzadı.

Son seti ise Filenin Sultanları 15-13 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

Hollanda üçüncü oldu

Turnuvadaki üçüncülük maçını ise İtalya’yı 3-0 yenen Hollanda kazandı.

Hollanda, 25-23, 28-26 ve 25-20’lik setlerle bronz madalyanın sahibi oldu.

İtalya’da 18 sayı kaydeden Elena Pietrini maçın en skorer oyuncusu oldu. Hollanda’da ise Nika Daalderop kaydettiği 17 sayıyla Hollanda’nın galibiyetinde öne çıktı.

Sırbistan, yarı finalde Hollanda’yı 3-1 yendi

Turnuvanın ilk aşamasında C Grubu’nda beş maçı da kazanan Filenin Sultanları, son 16 turunda Belçika’yı 3-1, çeyrek finalde ise Polonya’yı 3-0 yendi.

Yarı finalde güçlü rakibi İtalya karşısında ise unutulmaz bir geri dönüşe imza atarak 3-2 galip geldi.

Türkiye’nin rakibi Sırbistan da finale gelene kadar tüm maçlarını kazandı.

A Grubu’nda Polonya, Ukrayna, Belçika, Slovenya ve Macaristan’la yarışan Sırbistan, rakiplerinin tamamını yendi. Son 16 turunda İsveç’i 3-0’la geçen Sırbistan, yarı finalde Çek Cumhuriyeti’ni, yarı finalde de Hollanda’yı 3-1’lik skorlarla mağlup etti.

2015 yılından beri Türkiye liginde Eczacıbaşı Dynavit’te forma giyen Tijana Bošković, takımın önemli oyuncuları arasında.

Takımın baş antrenörü ise, Türkiye’nin eski çalıştırıcısı Giovanni Guidetti. Ahmetcan Erşimşek de Sırbistan’ın yardımcı antrenörü.

Türkiye’nin İtalyan baş antrenörü Daniele Santarelli, geçen sene Sırbistan ile Dünya Şampiyonluğu kazandı.

Sırbistan bu kupayı 2011, 2017 ve 2019 yıllarında kazanmayı başardı. İki kez finalde kaybeden Balkan ülkesi, bir kez de üçüncü oldu.

Beşinci kez üst üste son dörde kalma başarısı gösteren Türkiye ise tarihinde ilk kez kupayı kazanmak istiyor. 2003 yılında finalde Polonya’ya kaybeden Filenin Sultanları, 2019’da nefes kesen maçta Sırbistan’a 3-2’lik skorla kaybetmişti.

Final heyecanı istanbul‘da bir çok yerde dev ekranlarda izlendi.

Daniele Santarelli: Sırada Olimpiyatlar var

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Avrupa şampiyonluğu sonrası yeni hedefini açıkladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başında Milletler Ligi’nin ardından Avrupa Şampiyonası’nda da zafere ulaşan Başantrenör Daniele Santarelli açıklamalarda bulundu.

Sırada Olimpiyat elemeleri olduğunu belirten Daniele Santarelli, “Güzel duygular, güzel hisler. Bu takımla gurur duyuyorum.

Bugün sadece kendimizi için değil Türk halkı için mücadele ettik. İtalya’yı, Sırbistan’ı yenmek kolay değil. En iyi oyunu biz oynadık. İtalya ve Sırbistan’a karşı 2-1 geri düştük ama kazandık.

Asla pes etmedik. Çok mutluyum. Sırada Olimpiyat elemeleri var. Başarabiliriz. İnanıyorum. Bu takım inanılmaz şeyler başardı.” ifadelerini kullandı.

New York Times Filenin Sultanları’nı yazdı:

‘Destekçileri onları güçlü kadının kusursuz sembolleri olarak görüyor’

New York Times gazetesi, Türkiye Kadın Voleybol Mili Takımı’nın başarıları ve Türkiye kamuoyundaki görünürlükleri sonrası yaşanan “bölünmeyi” kaleme alan bir makale yayımladı.

“Bir sürü sorun arasında, Türkiye, Kadın Voleybol Takımı’nda kahramanlarını buldu” başlıklı makalede, takımın bazı oyuncularının aşırı muhafazakarların hedefinde oldukları ifade ediliyor.

Makalede tartışmalar şu cümlelerle özetleniyor;

“Bazı aşırı muhafazakarlar, İslami değerlere aykırı oldukları ettikleri iddiasıyla onlara saldırırken, hayranları, kadının toplumda eşitlik mücadelesi verdiği bir ülkede, onları güçlü kadının kusursuz sembolleri olarak görüyor.”

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