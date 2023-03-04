VakıfBank – Eczacıbaşı Dynavit: 0-3 Maç Özeti
VakıfBank – Eczacıbaşı Dynavit: 0-3 Maç Özeti
Misli.com Sultanlar Ligi’nin 18’inci haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda VakıfBank’ı 21-25, 26-28 ve 21-25’lik set skorlarıyla 3-0 mağlup etti. Kaptan Tijana Boskovic, 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Sonuçla Eczacıbaşı namağlup liderliğini sürdürürken VakıfBank 3’üncü mağlubiyetini aldı.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
- Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim
- VakıfBank: Buket, Gabi, Zehra, Egonu, Bajema, Kübra, Ayça (L), Carutasu, Cansu, Bahar, Derya, Ogbogu.
- Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kısal, Ognjenovic, Voronkova, Yasemin, Boskovic, Hande, Simge (L), Yaprak, Elif, Saliha.
- Setler: 0-3 (21-25, 26-28, 21-25)
- Süre: 81 dakika (24,31,26)
Misli.com Sultanlar Ligi’nin 18’inci haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda VakıfBank’ı 3 set üst üste mağlup etti. Kaptan Tijana Boskovic 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Eczacıbaşı namağlup liderliğini sürdürürken VakıfBank 3’üncü mağlubiyetini aldı.
Maç Detayları
- Salon: VakıfBank Spor Sarayı
- Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim
- VakıfBank: Buket, Gabi, Zehra, Egonu, Bajema, Kübra, Ayça (L), Carutasu, Cansu, Bahar, Derya, Ogbogu.
- Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kısal, Ognjenovic, Voronkova, Yasemin, Boskovic, Hande, Simge (L), Yaprak, Elif, Saliha.
- Setler: 0-3 (21-25, 26-28, 21-25)
- Süre: 81 dakika (24,31,26)
Misli.com Sultanlar Ligi’nin 18’inci haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda VakıfBank’ı üç sette mağlup etti. Kaptan Tijana Boskovic 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Sonuçla Eczacıbaşı namağlup liderliğini sürdürürken VakıfBank 3’üncü mağlubiyetini aldı.
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