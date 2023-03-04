Suudi Arabistan’dan Ukrayna’ya İnsani Yardım

Suudi Arabistan Ukrayna’ya İnsani Yardım Gönderdi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, hafta sonu Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal bin Farhan Al-Saud’ın Kiev ziyareti sırasında imzalanan 100 milyon dolarlık yardım mutabakatının bir parçası olarak Suudi Arabistan tarafından Ukrayna’ya 3 uçak dolusu insani yardım gönderildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan’ın Gönderdiği Yardımlar

135 güçlü jeneratör

Sıcak tutan battaniyeler

Hijyen ürünleri

Yermak, gönderilen bu yardımların altı Ukraynalı bölgeye dağıtılacağını ve Suudi Arabistan’ın yaptığı desteğin ülkeler arasındaki dayanışma ve desteğin bir kanıtı olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan’ın Yardımının Tarihçesi

Suudi Arabistan, Ukrayna’ya insani yardım gönderme konusunda son birkaç yıldır çok aktif. Geçen yıl, Suudi Arabistan’ın Ukrayna’ya yapmış olduğu yardım, ülkenin çocuklarının kötü koşullarda yaşadığı orman yangınlarının etkilerini hafifletmeye yardımcı olmuştu. Ayrıca, Suudi Arabistan, daha önce de Ukrayna’ya insani yardım göndermişti. Bu yardımlar arasında, ilaç, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddeleri bulunmaktaydı.

Sonuç

Suudi Arabistan’ın Ukrayna’ya gönderdiği insani yardımın, aralarındaki dayanışma ve desteğin bir kanıtı olduğunu ifade eden Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Suudi Arabistan’ın bu yardımından dolayı ülkesine minnettar olduğunu dile getirdi.