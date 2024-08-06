Voleybol

Voleybolda tarihi zafer: Vargas coştu yarı final geldi

2024 Paris Olimpiyat oyunları kadın voleybolda ay yıldızlılarımız Çin'i 3-2 devirerek yarı finale yükseldi ve tarihi bir başarıya imza attı.

NationalTurk06/08/2024
97 1 dakika okuma süresi
Voleybolda tarihi zafer: Vargas coştu yarı final geldi
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Filenin Sultanları Çin’i devirdi Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda yarı finale yükseldi.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek final maçında Çin’i 25-23, 21-25, 24-26, 25-21 ve 12-15’lik setlerle 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez olimpiyatlarda yarı finale yükseldi.

Kadın voleybolcularımız yarı finalde Sırbistan – İtalya maçının galibiyle karşılaşacak.

South Paris Arena’da oynanan maçın ilk setini geride tamamlayan Türkiye, ikinci ve üçüncü seti alarak 2-1 öne geçti.

4. sette bir ara rakibinin 10 sayı gerisine düşen milli takımımız setin sonlarında farkı kapatsa da Çin 2-2’yi yakalamayı başardı.

Nefes kesen final setini alan Filenin Sultanları, yarı finale adını yazdırdı.

Karşılaşmayı 42 sayıyla tamamlayan Melissa Vargas, galibiyette önemli rol oynadı.

İlk kez 2012 Londra Olimpiyatları’nda mücadele eden Filenin Sultanları organizasyonu 9. sırada tamamlarken, 2020 Tokyo’da çeyrek final oynamış, Güney Kore’ye 3-2 kaybederek oyunları 5. sırada tamamlamıştı. Son Avrupa Şampiyonu apoleti ile Paris’e gelen A Milli Takım, yarı finale çıkarak bir ilki gerçekleştirdi.

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NationalTurk06/08/2024
97 1 dakika okuma süresi
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