Nördlingen: Bu kasabada 72 bin ton elmas var!

Nördlingen kasabasındaki binaların duvarlarında tahminen 72 bin ton elmas bulunuyor. Değerli taşlar yıllar önce bir doğal afet sonucu ortaya çıktı ve şans eseri keşfedildi.

Bavyera’nın Nördlingen kasabasında yürüyen herkes güneşli bir günde eşsiz bir fenomeni gözlemleyebilir.

Bazen binaların duvarlarında parlıyor. Aslında bu bir optik yanılsama değil, dünyada eşi benzeri olmayan doğal bir olgu.

Çünkü Nördlingen kelimenin tam anlamıyla inanılmaz bir hazinenin üzerinde oturuyor. Duvarlarında tahminen toplam 72.000 ton elmas bulunmakta.

Peki değerli taşlar oraya nasıl ulaşıyor? Peki neden sadece 60 yıl önce keşfedildiler?

BBC’ye göre Nördlingen şehri, Nördlinger Ries olarak adlandırılan 26 kilometre genişliğinde bir kraterde yer alıyor.

Belgelerde ilk kez MS 9. yüzyılda adı geçen bu bölgenin sakinleri, devasa deliğin her zaman sönmüş bir yanardağın kalıntıları olduğunu varsayıyordu.

Teorilerinin yanlış olduğunu ancak 1960’larda öğrenebildiler. Ayrıca şehirleri dünyadaki en yüksek elmas yoğunluğuna sahip.

Sadece bu da değil, kelimenin tam anlamıyla onların üzerine inşa edilmiştir. Ve bu bir yanardağ sayesinde değil, kozmik bir güç sayesinde oldu.

Nördlingen sakinlerinin haberi yoktu

ABD’li jeologlar Eugene Shoemaker ve Edward Chao’nun Nördlingen’i ziyaret ettiği yıl 1960.

Nördlinger Ries’in kökenleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorlardı ve çok geçmeden bunun volkanik bir krater olamayacağını anladılar.

Aksine, devasa kraterin oluşumundan gerçek anlamda kozmik bir nedenin sorumlu olduğundan şüpheleniyorlardı.

Kısa süre sonra teorilerinin doğrulandığını gördüler.

Nördlingen binalarının duvarlarında sayısız elmas olduğunu keşfettiler. O zamana kadar bölge sakinlerinin en ufak bir fikrinin olmadığı bir durumdu.

Elmaslarla dolu olağanüstü kayayı kullanan bilim insanları, Nördlingen çevresindeki kraterin yaklaşık 15 milyon yıl önce devasa bir asteroitin çarpması sonucu oluştuğunu kanıtladı.

Bir kilometre genişliğinde, saniyede 25 kilometre hızla dünyaya doğru fırlıyor ve inanılmaz bir kuvvetle çarpıyordu.

Bu sadece 26 kilometre genişliğindeki krateri değil aynı zamanda elmasları da yarattı. Muazzam basınç ve ısının etkisiyle asteroit kayasının içerdiği karbon, değerli taşlara dönüştü.

NASA’dan ziyaret

Peki bu fenomen neden çok daha önce keşfedilmedi? Sonuçta elmaslar Nördlingen’deki hemen hemen tüm evlerin duvarlarında bulunabilir.

Aksine, şehir esasen bunların üzerine inşa edilmiştir. Daha erken keşfedilmemiş olmaları yalnızca boyutlarının küçük olmasından kaynaklanmaktadır.

Elmasların çok küçük olması muhtemelen keşiften sonra şehri kurtardı çünkü değerli taşların hiçbir ekonomik değeri yok.

Nördlingen dünya rekorunun sahibi

Yine de Nördlingen o zamandan beri dünya rekorunun sahibi oldu, çünkü dünyanın başka hiçbir yerinde kayalarda bu kadar yüksek konsantrasyonda elmas bulunmuyor.

ABD’li meslektaşların ziyaretinden sonra yerel jeologlar, Nördlingen’deki sözde suevit kayasında toplam 72.000 ton inanılmaz değerli taş bulunabileceği sonucuna vardılar.

Asteroit çarpması sadece mekana dünya çapında ün kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda daha fazla yüksek profilli yabancı ziyaretçiyi de beraberinde getirdi.

Apollo 14 ve 16 görevlerindeki astronotlar, uzaya fırlatılmadan önce Nördlinger Ries’i ziyaret etti. Uzayda bulup Dünya’ya getirebilecekleri kayalara burada hazırlanmak istiyorlardı.

Ancak Nördlingen yalnızca dünyanın elmas bakımından en zengin şehri değil. Ayrıca olağanüstü şehir manzarasını hayranlıkla izlemek için de ziyaret etmeye değer.

Nördlingen kelimenin tam anlamıyla asteroit kraterinin içine inşa edildiğinden, en azından eski kısmı neredeyse mükemmel bir dairesel şekle sahiptir.

Daily Mail’e göre bu, 1971’de burada çekimleri için masalsı bir ortam bulan orijinal film “Charlie ve Çikolata Fabrikası”nın yapımcılarını da etkiledi.

Şehrin özel bir destinasyonu muhtemelen Protestan St. George Kilisesi’dir, çünkü sadece burada 5.000 karat değerinde elmas olduğu söylenmektedir.

Şehir, olimpiyat ve maliyet