Adana Tiyatro Festivali açılışı yapıldı

Bu yıl 25. kez düzenlenen tiyatro festivali, 27 Mart – 11 Nisan tarihleri arasında dünyanın ve Türkiye’nin seçkin tiyatro topluluklarını sanatseverlerle buluşturuyor.

Festival kapsamında 17 oyun, 36 temsille sahnelenirken, uluslararası niteliğiyle öne çıkan etkinlikte Hollanda, Gürcistan, İngiltere ve Rusya’dan tiyatro toplulukları yer alacak.

Devlet Tiyatrolarının 5 farklı bölgesinden gelen 9 oyun sanatseverlerle buluşurken, Türkiye’den 4 özel tiyatro da programda sahne alacak.

Bunun yanı sıra düzenlenecek 6 atölye çalışması ve 2 sergi, tiyatronun üretim ve paylaşım alanlarını genişleterek sanatseverlere zengin bir deneyim sunacak.