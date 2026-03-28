Adana Tiyatro Festivali açılışı yapıldı

25.Uluslararası Adana Tiyatro Festivali açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Adana Tiyatro Festivali’nde renkli görüntüler

Devlet Tiyatroları Sabancı 25.Uluslararası Adana Tiyatro Festivali Açılış Gösterisi şu an Ziyapaşa’da gerçekleştiriliyor.
Adana Tiyatro Festivali'nde renkli görüntüler
Bu yıl 25. kez düzenlenen tiyatro festivali, 27 Mart – 11 Nisan tarihleri arasında dünyanın ve Türkiye’nin seçkin tiyatro topluluklarını sanatseverlerle buluşturuyor.
Festival kapsamında 17 oyun, 36 temsille sahnelenirken, uluslararası niteliğiyle öne çıkan etkinlikte Hollanda, Gürcistan, İngiltere ve Rusya’dan tiyatro toplulukları yer alacak.
Devlet Tiyatrolarının 5 farklı bölgesinden gelen 9 oyun sanatseverlerle buluşurken, Türkiye’den 4 özel tiyatro da programda sahne alacak.
Bunun yanı sıra düzenlenecek 6 atölye çalışması ve 2 sergi, tiyatronun üretim ve paylaşım alanlarını genişleterek sanatseverlere zengin bir deneyim sunacak.

NationalTurk TR28/03/2026
0 Bir dakikadan az
