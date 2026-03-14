Aşevindeki kavurmadan yarış atı Smart Latch’in çipi çıktı

Adana Yeşiloba Hipodromu’nda yarışlara katılan Smart Latch isimli İngiliz atının kesilerek etinin aşevinde dağıtıldığı iddiası gündem oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin yaptığı incelemede kavurmadan çıkan elektronik kimlik çipinin söz konusu yarış atına ait olduğu belirlenirken, atın sahibi iş insanı Suat Topçu’ya da “atın hibe edildiğinin bildirilmemesi” gerekçesiyle idari para cezası kesildiği ortaya çıktı.

Kavurmadan çıkan çip gerçeği ortaya çıkardı

İddiaya göre Mersin Büyükşehir Belediyesi aşevinde yemek yiyen bir kişi, kavurmanın içinden yabancı bir madde çıkması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı’na şikayette bulundu. Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede söz konusu parçanın Adana Yeşiloba Hipodromu’nda koşan Smart Latch isimli yarış atına ait elektronik kimlik çipi olduğunu belirledi.

Yemekten alınan numunelerin laboratuvar analizinde kavurmanın tek tırnaklı hayvan etinden yapıldığı tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı da 12 Mart’ta yayımladığı tağşiş listesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi aşevinde pişirilen kavurma etinde tek tırnaklı etinin bulunduğunu açıkladı.

Smart Latch’in sahibi yaşananları sonradan öğrendi

Son olarak 14 Ekim 2025’te Adana Hipodromu’nda yarışan ve yarışı yedinci sırada tamamlayan Smart Latch’in daha sonra bacağındaki rahatsızlık nedeniyle yarışlardan çekildiği öğrenildi.

Atın sahibi iş insanı Suat Topçu, sakatlık sonrası hayvanı hibe etmek üzere güvenilir bir yer aradıklarını belirterek nakliyeci bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Osmaniye’de bir binicilik kulübüne ücretsiz olarak teslim ettiklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin kendisini aramasıyla olaydan haberdar olduğunu belirten Topçu’ya, hibe işleminin bildirilmemesi gerekçesiyle 132 bin 108 TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.

“Bakanlık arayınca öğrendim ve yıkıldım”

DHA’ya konuşan Suat Topçu, “Ben binicilik kulübüne teslim etmiştim. Sonra bakanlık yetkililerinin araması sonucu sonradan yaşananları öğrendim ve adeta yıkıldım. İyilik yapalım derken bir kötülüğe vesile olmak çok kötü bir duygu. Bana da ceza kestiler. Atı hibe ettiğimizle ilgili bildirim yapmamız gerekiyormuş. 132 bin TL ceza kesildi. Biz ifademizi verdik, teslim alanlar da ifadesini verdi. Bakanlık tarafından başlatılan soruşturma hala devam ediyor. Bu büyük bir kötülük, bir vicdansızlık. Ceza önemli değil, soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi, suçlunun cezasını bulması ve yarış hayatı biten atların akıbeti ile ilgili otoritenin kalıcı bir çözüm bulması gerek diye düşünüyorum” dedi.

“Çip çıkmasa haberimiz olmayacaktı”

Yarış camiasına da çağrıda bulunan Topçu, “Gerek ben, gerekse bu camiadaki hiçbir at sahibi ya da antrenör arkadaşın bu zamana kadar böyle bir konuyla anıldığını hiç görmedim, duymadım. Medyadan zaman zaman okuduğumuz tek tırnaklı et, at eti haberlerini ‘Bizim camiada böyle bir şey olamaz’ diyerek biz hiçbir zaman kendi üzerimize alınmıyorduk. Atımızın çipi o yemeğin içinden çıkmış. Ya çıkmasaydı? Maalesef haberimiz de olmayacaktı. Bence bakanlığın ve yarış otoritesinin ya da TJK’nin yurt dışında olduğu gibi bir iş akışı oluşturması gerektiğini düşünüyorum. Mesela İngiltere’de yarış hayatı biten atlarınızı götürürsünüz, otoriteye belirli bir ücret ödeyerek teslim edersiniz. Bizim uğraştığımız hibe etme sürecini onlar kendileri yaparlar. Bir tabiat parkına bırakılacaksa, veteriner fakültelerine ya da binicilik kulüplerine verilecekse bunu yine onlar yapabilir. Doğaya bırakılacaksa da devletin tabiat koruma parkları var. Bu hayvanların gözetim altında buralarda emeklilik hayatını sürdürmesi gerekiyor. Bunu kural koyucu bir otoritenin yapması ve bu tür olayların önüne geçmesi lazım” diye konuştu.

