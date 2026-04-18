Kırıkkale’de minibüs alevlere teslim oldu

Kırıkkale‘de yangın
Kırıkkale’de şehir içi yolcu minibüsü park halinde durduğu alanda alevlere teslim oldu. Alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi.
Sabah saatlerinde Karacalı Caddesi’nde M.Ö.’ye ait minibüste park halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, aracı kullanılamaz hale getirdi..
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Minibüs küle dönerken kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için polis ekiplerince inceleme başlatıldı.