Afyonkarahisar’da parke taşlı kavga

Afyonkarahisar’da feci kaza

Afyonkarahisar’da aralarında husumet bulunan 2 kişi kavga etti. Taraflar, sopalar, parke taşı, varil ve sandalye ile birbirlerini darbetti. Olaya ilişkin 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aralarında husumet bulunan 2 kişi market önünde birbirlerine girdi ve birbirlerini darp ettiler. Parke, varil ve sandalyelerle kavga eden şahısların o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kavga eden şahıslardan bir tanesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Husumetli olan şahısların feci kavgası kötü sonla bitti.

Kavga anları böyle görüntülendi – Video