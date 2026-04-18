Ayser Çalık Ortaokulu’nun tabelası yeni binaya asıldı
Kahramanmaraş’ta 8 öğrenci ile 1 öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının ardından geçici süreyle kapatılan Ayser Çalık Ortaokulu için yeni adım atıldı.
Kahramanmaraş’ta silahlı saldırının yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu’nda eğitim sürecine ilişkin yeni düzenleme hayata geçirildi. Kahramanmaraş Valiliği tarafından geçici süreyle eğitim-öğretime kapatılan okulun öğrencileri ile öğretmenlerinin, Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu’nda eğitime devam etmesine karar verildi. Hazırlıkların tamamlandığı binaya Ayser Çalık Ortaokulu tabelası da asıldı.
Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri eğitimlerini geçici olarak başka okulda sürecek
İsa Aras Mersinli’nin babasına ait 5 silah ve 7 şarjörle önceki gün eğitim gördüğü Ayser Çalık Ortaokulu’nda düzenlediği silahlı saldırının ardından kentteki okullarda eğitim-öğretime 2 gün ara verildi.
Kentte eğitimin pazartesi günü başlayacağı belirtilirken, Ayser Çalık Ortaokulu’nun çocukların içinde bulundukları psikolojik durum ve velilerin talepleri doğrultusunda geçici süreyle eğitim-öğretime kapatıldığı açıklandı.
Yeni bina için hazırlık tamamlandı
Daha sonra alınan kararla birlikte öğrencilerin ve öğretmenlerin Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu’nda eğitim-öğretime devam etmesine karar verildi.
Yeni okul binasında hazırlıkların tamamlanmasının ardından görevliler, üzerinde Ayser Çalık Ortaokulu yazan tabelayı okulun kapısına astı.
İkili eğitim modeli uygulanacak
Öğrencilerin eğitimlerini ikili öğretim modeliyle sürdüreceği belirtildi. Okulda öğlenci olarak eğitim görecek öğrencilerin sınıflarının da belirlendiği ifade edildi.