AKP Ankara adayı Turgut Altınok! 10 isme çizik!
AKP Ankara adayı beklendiği gibi Turgut Altınok olurken 10 şehirde mevcut başkanlar aday gösterilmedi.
AKP’nin 48 ildeki adayı daha açıklandı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, 10 kentin belediye başkanına yeni dönem şansı tanımadı.
Daha önce 26 ildeki adayını açıklayan AKP’nin 48 şehirdeki başkan adayları da belli oldu.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep, Kayseri, Konya, Aksaray, Bayburt, Çorum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kütahya, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şırnak, Uşak, Yozgat, Zonguldak’ta mevcut belediye başkanlarıyla devam etme kararı aldı.
Erdoğan Kahramanmaraş, Malatya, Sakarya, Trabzon, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Karabük, Karaman ve Kilis’te mevcut belediye başkanlarını aday göstermedi.
Açıklanan belediye başkan adayları şöyle;
1. Adana / Fatih Mehmet Kocaispir (Yüreğir Belediye Başkanı)
2. Ankara / Turgut Altınok (Keçiören Belediye Başkanı)
3. Antalya / Hakan Tütüncü (Kepez Belediye Başkanı)
4. Diyarbakır / Mehmet Halis Bilden (Eski TİGEM Genel Müdürü)
5. Gaziantep / Fatma Şahin (Mevcut belediye başkanı)
6. Hatay / Mehmet Öntürk (Eski Hatay Milletvekili)
7. İzmir / Hamza Dağ (AKP Genel Başkan Yardımcısı)
8. Kahramanmaraş / Fırat Görgel (AKP Kahramanmaraş İl Başkanı)
9. Kayseri / Memduh Büyükkılıç (Mevcut belediye başkanı)
10. Konya / Uğur İbrahim Altay (Mevcut belediye başkanı)
11. Malatya / Sami Er (İstanbul / Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı)
12. Mardin / Abdullah Erin (Şanlıurfa Valisi)
13. Sakarya / Yusuf Alemdar (Serdivan Belediyesi Başkanı)
14. Şanlıurfa / Zeynel Abidin Beyazgül (Mevcut belediye başkanı)
15. Tekirdağ / Cüneyt Yüksel (Eski Süleymanpaşa Belediye Başkanı)
16. Trabzon / Ahmet Metin Genç (Ortahisar Belediye Başkanı)
17. Van – Abdulahat Arvas (AKP Van Milletvekili)
18. Adıyaman / Ziya Polat (Eski Orman Bölge Müdürü)
19. Afyonkarahisar / Hüseyin Ceylan Uluçay (AKP Afyonkarahisar İl Başkanı)
20. Ağrı / Mehmet Salih Aydın (Eski Ağrı Baro Başkanı)
21. Aksaray – Evren Dinçer (Mevcut belediye başkanı)
22. Amasya – Mehmet Uyanık (Ziyaret Belediye Başkanı)
23. Ardahan / Yunus Baydar (Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Genel Başkan Yardımcısı)
24. Batman – Adil Sebati Ceylan (Garzan-Kozluk Sulama Birliği Başkanı)
25. Bayburt – Mete Memiş (Mevcut belediye başkanı)
26. Bilecik – Mustafa Yaman (Bayırköy Belde Belediye Başkanı)
27. Bolu – Muhammed Emin Demirkol (Eski Bolu İl Sağlık Müdürü)
28. Burdur – Mehmet Şimşek (Burdur Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı)
29. Çorum – Halil İbrahim Aşgın (Mevcut belediye başkanı)
30. Gümüşhane – Ercan Çimen (Mevcut belediye başkanı)
31. Hakkâri – İsmet Ölmez (İş insanı)
32. Iğdır – Ülkü Öcal (Iğdır Belediye Başkan Yardımcısı)
33. Karabük – Özkan Çetinkaya (AKP Karabük Merkez İlçe Başkanı)
34. Karaman – Mevlüt Akgün (AKP Karaman Milletvekili)
35. Kırıkkale – Mehmet Saygılı (Mevcut belediye başkanı)
36. Kırşehir – Osman Arslan (Doktor)
37. Kilis – Reşit Polat (Eski AKP milletvekili)
38. Kütahya – Kamil Saraçoğlu (Mevcut belediye başkanı)
39. Muş – Feyat Asya (Mevcut belediye başkanı)
40. Nevşehir – Mehmet Savran (Mevcut belediye başkanı)
41. Niğde – Emrah Özdemir (Mevcut belediye başkanı)
42. Siirt – Ekrem Olğaç (AKP Siirt İl Başkanı)
43. Sivas – Hilmi Bilgin (Mevcut belediye başkanı)
44. Şırnak – Mehmet Yarka (Mevcut belediye başkanı)
45. Tunceli – Erkan Eroğlu (Eski AKP il başkanı)
46. Uşak – Mehmet Çakın (Mevcut belediye başkanı)
47. Yozgat – Celal Köse (Mevcut belediye başkanı)
48. Zonguldak – Ömer Selim Alan(Mevcut belediye başkanı)