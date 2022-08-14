Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri, parti teşkilatlarından katılacağı kutlama programında partinin, 20 yıllık iktidar sürecine ilişkin film gösterimi de yapılacak.

Kurulduğu 14 Ağustos 2001’den yaklaşık 1 yıl sonra, 3 Kasım 2002 seçimlerinde tek başına iktidara gelen AKP, iktidarları döneminde 2 cumhurbaşkanı, Erdoğan başta olmak üzere 4 başbakan çıkardı.

Türkiye’nin 2018’de “Türk tipi başkanlık” olarak da nitelenen sistemine geçişinden sonra Erdoğan, cumhurbaşkanı seçildi.

İktidarının ilk yıllarında demokratikleşme adımları ile dikkat çeken ve “Kürt sorununun çözüm sürecini” başlatan AKP iktidarı, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrasında ise geçmişte güvenlikçi olarak nitelediği politikaları öne çıkarmakla eleştirildi.<

Tüm seçimlerden birinci çıktı

AKP, 2002’den bu yana katıldığı tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardı. Kurulduktan sonra da seçmen desteğini gözle görülür şekilde artırdı.

Yüzde 34’lerle başlayan oy desteği yüzde 49,5’e kadar yükseldi.

Genel seçimlerin yanısıra, 2004 yerel seçimlerinde de başta Ankara, İstanbul olmak 11’i büyükşehir 1950 belediye kazanan AKP; 2007 genel seçimlerinde ise Tunceli dışındaki bütün illerden milletvekili çıkardı.