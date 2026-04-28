HaberTürkiyeVideo

Almanya’dan gelen kadının gizemli ölümü

Almanya’dan gelen 24 yaşındaki kadın Fatih’te kaldığı otelde ölü bulundu.

NationalTurk TR28/04/2026
4 Bir dakikadan az
AW692747 04
Kurban Bayramında Phuket

Almanya’dan gelen kadının feci sonu

Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen 24 yaşındaki kadın otelde ölü bulundu. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

Almanya’dan gelen kadının feci sonu

Selin Başak Schlosser (24), 20 Nisan’da Almanya’dan tatil için İstanbul’a geldi. 23 Nisan’da Fatih Muhsine Hatun Mahallesi’ndeki bir otelde ise kadının cansız bedeni bulundu.

Otel görevlileri haber alamadıkları kadını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, genç kadını otel odasında hareketsiz halde buldu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardında Schlosser’in cenazesi, kesin ölümü nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili çalışmayı genişleten polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ayrıca olay öncesinde, Selin Başak Schlosser’in takip edildiğini ileri sürerek bir bakkala girip yardım istediği ana dair görüntüler ortaya çıktı.

 

Kurban Bayramında Bangkok Phuket
NationalTurk TR28/04/2026
4 Bir dakikadan az
Kurban Bayramında Bali

NationalTurk TR

Anneler Günü 2026
Başa dön tuşu