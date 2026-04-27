Ordu’da belediyede satırlı saldırı

Ordu‘da belediyede feci olay

Ordu’da 21 Nisan günü saat 10.50’de Aybastı Belediyesi’ne giden Y.D isimli şahıs, belediye çalışanı ve başkanın sekreteri Adem Demirkale’ye bazı sorular sordu. Bir süre sonra Y.D, Demirkale’nin başına satırın keskin kısmıyla 2 kez vurarak yaraladı.

Y.D isimli şahıs sekreterlik odasına gelerek ceketinin cebinden çıkardığı satırın keskin kısmıyla Demirkale’nin başına 2 kez vurdu.

Bu esnada Demirkale ve diğer belediye çalışanları şahsı etkisiz hale getirdi. Başından yaralanan Demirkale, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa’daki bir hastaneye sevk edildi.

Olayı gerçekleştiren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.