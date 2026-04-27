Doruk Madencilik işçileri için Meclis’e önerge

Eskişehir’den Ankara’ya yürüyerek hak arayışını sürdüren Doruk Madencilik işçilerinin mücadelesi, farklı kentlerden gelen desteklerle büyürken konu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne de taşındı. CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Politika Kurulu Başkanı Ümit Özlale, madencilerin yaşadığı hak kayıplarının araştırılması için resmi önerge sundu. İşçilerin açlık greviyle devam eden direnişi, yalnızca ödenmeyen maaş ve tazminatlarla değil, madencilik sektöründeki yapısal sorunlarla birlikte gündeme geldi.

Doruk Madencilik işçilerinin hak kayıpları için araştırma istendi

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Politika Kurulu Başkanı Ümit Özlale’nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergede, Doruk Madencilik işçilerinin uzun süredir alamadığı ücret ve tazminat hakları ele alındı.

Önergede, işçilerin ücretsiz izne zorlandığı ve sendikal baskılara maruz kaldığı iddiaları da yer aldı. Sorunun yalnızca tek bir işletmeyle sınırlı olmadığı, madencilik sektöründe özelleştirme ve rödovans sistemi sonrası işçi haklarında ciddi sorunlar yaşandığı belirtildi.

Eskişehir’den Ankara’ya uzanan direniş

Doruk Madencilik işçileri, haklarını almak için Eskişehir’den Ankara’ya yürüdü. Ankara’da eylemlerini sürdüren işçiler, açlık grevine başladı.

Önergede, işçilerin taleplerine rağmen sorunun çözülmediği ve sürecin devam ettiği vurgulandı. Sorumluların tespit edilmesi, benzer mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve gerekli yasal ile idari düzenlemelerin yapılması istendi.

İzmir Barosu işçileri ziyaret etti

Doruk Madencilik işçilerine bir destek de İzmir Barosu’ndan geldi. İzmir Barosu adına İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Aylin Aras Öztürk, Ankara’da açlık grevindeki işçileri ziyaret etti.

Ziyarette, işçilerin yalnızca ücretlerini değil, sosyal haklarını ve insan onuruna yaraşır bir yaşamı talep ettikleri vurgulandı.

“İşçilerin ücretleri derhal ödenmelidir”

Av. Aylin Aras Öztürk, ziyarette yaptığı açıklamada işçilerin yaşadığı tabloya tepki gösterdi.

Öztürk, “Bugün burada gerçekten utanç verici bir tabloyla karşı karşıyayız. İşçileri ve ailelerini aylardır ödenmeyen ücretlerle ağır yaşam koşullarına mahkûm eden sermayenin, 23 Nisan’da çocuklara ilişkin reklam filmleriyle kamuoyu önüne çıkması büyük bir çelişkidir. Çocukların üstün yararından söz edebilmek için, öncelikle emekçilerin ücretlerinin ödemesi, çocukların eğitim, sağlık, beslenme ve barınma gibi temel haklara erişiminin güvence altına alması gerektiğini buradan hatırlatıyoruz. Günlerdir hak mücadelesi veren Doruk Madencilik işçilerinin yanındayız. İşçilerin ücretleri, sosyal hakları ve gasp edilen tüm alacakları derhal ödenmelidir.” dedi.

“Git dava aç” tepkisi

İşçiler, ziyaret sırasında bazı işçilere işveren tarafından “gidin dava açın, hakkınızı mahkemede arayın” denildiğini aktardı. Mahkemeye başvuran işçilerin davalarını kazanmalarına rağmen alacaklarını tahsil edemediklerini belirtti.

İşçiler, şirketin paravan yapılar ve içi boş şirketler üzerinden sorumluluktan kaçmaya çalıştığını öne sürdü.

Av. Öztürk ise bu yaklaşımın hakkı teslim etmek anlamına gelmediğini söyledi.

Öztürk, “İşçiye ‘git dava aç’ demek, hele ki kazanılmış davalara rağmen alacakların tahsil edilemediği bir düzende, hakkı teslim etmek değil, işçiyi yıllara yayılan yargı süreçlerine mahkûm etmek, direnişten, dayanışmadan ve örgütlü mücadeleden uzaklaştırmaktır. Emeğin karşılığının ödenmemesi, işçilerin ve ailelerinin açlıkla sınanması, yargı kararlarına rağmen alacakların tahsil edilememesi hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır” dedi.

Hopa’dan destek açıklaması

Doruk Madencilik işçileri için Hopa’da da destek açıklaması yapıldı. Umut-Sen’in çağrısıyla Hopa Parkı’nda oturma eylemi düzenlendi.

Eylemin ardından Umut-Sen Karadeniz Temsilcisi Serpil Hacımuratoğlu basın açıklamasını okudu. Açıklamada, Doruk Madencilik işçilerinin hak gasplarına ilişkin raporun kamuoyu ve 600 milletvekiliyle paylaşıldığı, ancak çözüm için adım atılmadığı belirtildi.

“Madenciler yalnızca Eskişehir’de mağdur edilmedi”

Açıklamada, Yıldızlar SSS Holding’in madeni devraldığı dönemde yaklaşık 1200 madencinin çalıştığı, bu sayının zamanla 250’ye kadar düştüğü ifade edildi.

Madencilerin kazandığı davalara ve başlattığı icra süreçlerine rağmen 4 yıldır özlük haklarının ödenmediği belirtildi. İçeride bulunan 250 işçiden yaklaşık 200’ünün zorla ücretsiz izne çıkarıldığı, son 5 aydır maaşların ödenmediği kaydedildi.

Açıklamada, benzer sorunların yalnızca Eskişehir’de değil, Kütahya, Elazığ, Çankırı, Gümüşhane ve Bilecik’teki işletmelerde de yaşandığı savunuldu.

“Bu artık onur mücadelesi”

Hopa’daki açıklamada, Doruk Madencilik işçilerinin mücadelesinin yalnızca bir hak arayışı olmadığı belirtildi.

Açıklamada, “Madencilerin mücadelesi artık yalnızca bir hak mücadelesi değil, aynı zamanda bir onur ve haysiyet mücadelesidir. Her türlü hile ve yalana karşı başlatılan bu direnişin mutlaka kazanacağına inanıyoruz. Madencileri açlığa mahkûm etmeye çalışanlar bilmelidir ki açlıkla korkutamazsınız. Doruk Madencilik işçileri asla yalnız değildir. TMSF’yi, Enerji Bakanlığı’nı, Çalışma Bakanlığı’nı, Yıldızlar SSS Holding’in sahibi Sabahattin Yıldız’ı ve yıllar önce söz veren milletvekillerini bu sorunu çözmeye çağırıyoruz.” denildi.

Bakanlık önündeki barikat eleştirildi

Açıklamada, madencilerin Enerji Bakanlığı’na yürüyüşü sırasında önlerine kurulan barikata da tepki gösterildi.

“Madencilerin bugün Enerji Bakanlığı’na yürürken önlerine kurulan barikat, holdinglerin barikatıdır. Açlık grevindeki madencilere saldıran, biber gazı kullanan polis, holdingleri mi korumaktadır? Bugün madenciler Kurtuluş Parkı’nda abluka altındadır. Kimseyle konuşmamakta, kimseyle görüştürülmemektedirler. Buradan tüm Türkiye’ye sesleniyoruz: Madencilerin sesi olun, bulunduğunuz her yerde bu ablukaya ve bu haksızlığa karşı ses çıkarın.” ifadeleri kullanıldı.