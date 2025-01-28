Avcılar’da aynı caddede 3 İETT otobüsü kazaya karıştı

Avcılar’ın Tahtakale Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen iki ayrı kazada, 3 İETT otobüsü ve bir beton pompası aracı çarpıştı. Kazalarda toplam 4 kişi yaralandı. Olay anları güvenlik ve dron kameralarına yansıdı.

Kaza Nasıl Gerçekleşti?

İlk kaza, saat 09.15 sıralarında Eski İstanbul Caddesi’nde 34 TP 7430 plakalı İETT otobüsünün, 34 NA 5713 plakalı beton pompası aracıyla çarpışmasıyla meydana geldi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilerek yaralılara müdahale edildi.

Bu sırada, aynı caddede 34 TP 7929 plakalı başka bir İETT otobüsü, önünde ilerleyen 34 LD 0360 plakalı İETT otobüsüne çarptı. İkinci kazanın ardından cadde tamamen trafiğe kapatıldı.

Kazalarda toplam 4 kişinin yaralandığı öğrenilirken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay nedeniyle Eski İstanbul Caddesi’nde trafik akışı durdu ve araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Görüntüler Kameralara Yansıdı

Cadde üzerinde yaşanan her iki kaza da güvenlik ve dron kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde kazanın meydana geldiği anlar ve ekiplerin olay yerine müdahalesi net bir şekilde görüldü.

