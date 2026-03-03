İstanbul’da trafik kazası aileyi kopardı

İstanbul‘da feci kaza

İstanbul’da, iftar saatinde Arnavutköy Hacımaşlı Yolu Caddesi üzerinde F.N. (28) yönetimindeki kamyonet, Hacımaşlı istikametine ilerlediği sırada karşı yönden gelen İsa Taşkan (39) idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulurken, sürücü İsa Taşkan (39), eşi Hanife Taşkın ve çocuğu A.D.B. yaralandı.

Sürücü İsa Taşkan’ın hayatını kaybederken yaralanan eşi Hanife Taşkan ve çocuğu ise hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü F.N. yapılan sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı. Polis ekipleri, Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza böyle görüntülendi- Video