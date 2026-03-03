TürkiyeVideo

İstanbul’da trafik kazası aileyi kopardı

İstanbul’da trafik kazasında sürücü hayatını kaybederken, eşi ve çocuğu ise yaralandı.

NationalTurk TR03/03/2026
0 Bir dakikadan az
AW654064 01 scaled

İstanbul‘da feci kaza

İstanbul’da, iftar saatinde Arnavutköy Hacımaşlı Yolu Caddesi üzerinde F.N. (28) yönetimindeki kamyonet, Hacımaşlı istikametine ilerlediği sırada karşı yönden gelen İsa Taşkan (39) idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

İstanbul'da feci kaza

Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulurken, sürücü İsa Taşkan (39), eşi Hanife Taşkın ve çocuğu A.D.B. yaralandı.

Sürücü İsa Taşkan’ın hayatını kaybederken yaralanan eşi Hanife Taşkan ve çocuğu ise hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü F.N. yapılan sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı. Polis ekipleri, Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza böyle görüntülendi- Video

Bağlantılar
NationalTurk TR03/03/2026
0 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk TR

Başa dön tuşu