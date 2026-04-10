Samsun’da kaza geliyorum dedi

Samsun‘da korkutan kaza
Samsun’un Kavak ilçesinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda tırın makaslaması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Kavak ilçesi Çakallı mevkisinde 14.15 sularında bir tır, Çorum’dan aldığı hafriyatı taşıdığı sırada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak makasladı. Savrulan tır, yol kenarındaki bariyerleri aşarak metrelerce sürüklendi ve yol kenarında durabildi.
Kazada yaralanan sürücü Cihat K.(44), olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün tedavisi sürüyor.
Ekipler yaşanan kaza hakkında çalışmalarına devam ediyor.