Antalya’da zincirleme kaza!

Bir dakikadan az

0 Bir dakikadan az

Antalya‘da feci kaza

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde ters yönden gelen araç kazaya neden oldu. Şans eseri 4 araçta yolculuk yapanlarda yaralanan olmadı.

Zübeyde Hanım Caddesi’nde Begümay İ.K.’nin kullandığı otomobil, ters yönden gelen Hayrullah Ö.’nün kullandığı araç ile çarpıştı. Çarpışan araçlar Sinan D.’nin ve Gürkan G.’nin kullandığı otomobillere çarptı.

4 aracın karıştığı zincirleme kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Feci kaza kameralara işte böyle yansıdı – Video