Alibeyköy: Tramvay İETT Otobüsü ile Çarpıştı

İstanbul Alibeyköy’de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada yaralananlar var.

Edinilen bilgilere göre trafik kazası Alibeyköy tramvay durağı yakınlarında meydana geldi. İETT otobüsü tramvay yolundan geçmeye çalışırken tramvay ile çarpıştı. Tramvayın çarptığı otobüsteki yolcular yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Cibali-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır” denildi.

Yaralılardan 4’ünün durumunun ciddi olduğu bildirildi.