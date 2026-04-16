Diyarbakır’da aile dehşeti: Eşini ve kızını vurdu

Diyarbakır‘da korkunç olay

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde Z.A., evde eşi K.A.ve kızı H.A.’yı silahla vurup yaraladı. Şahıs daha sonra kahvehaneye gidip kendini polise ihbar etti.

Selahattin Eyyubi Mahallesi Turgut Özal Bulvar’ında ailesiyle sorun yaşayan Z.A., evde eşi K.A.ve kızı H.A.’yı silahla vurdu.

Z.A., olay sonrası gittiği kahvehanede ilk önce çay içti daha sonra ise 112 Acil Çağrı Merkezine olayı ihbar etti. Olay yerine girden ekipler anne ve kıza ilk müdahaleyi yaptılar.

Ağır yaralı anne ve kızı, kentteki hastanelere sevk edildi. Şahıs hakkında adli işlemler sürüyor.