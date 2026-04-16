İstanbul’da 12 katlı binada yangın paniği

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde inşaat halinde olan 12 katlı binanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

NationalTurk TR16/04/2026
İstanbul‘da yangın

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde Yenibosna Merkez Mahallesi Kuyumcular Sokak’ta inşaat halinde olan 12 katlı binanda yangın çıktı. Yangın ekiplerin çalışması sayesinde kısa sürede söndürülürken yaralanan olmadı.

Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Kuyumcular Sokak’ta bulunan inşaat halinde olan 12 katlı binanın elektrik panelinde çıkan yangın yangın panik yarattı. Çevredekiler durumu ekiplere haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olayda yaralanan vatandaş olmaması yürekleri rahatlattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

