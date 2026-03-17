Yokluk içinde büyük fedakarlık! Hurdacı kadından Gazze’ye anlamlı bağış

Gaziantep’te hurdacılık yaparak yaşamını sürdüren 72 yaşındaki Ümmi Gülsüm Dinç, belediyeden aldığı 1000 TL’lik gıda yardımını Gazze’deki çocuklar için bağışladı. Kızıyla birlikte yaşayan Dinç’in bu kararı, kısa sürede dikkat çekerken, yapılan bağış Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu aracılığıyla Gazze’ye ulaştırıldı.

Hurdacı kadının gördüğü görüntüler kararını değiştirdi

Gaziantep’te kızı Songül Dinç ile birlikte yaşayan Ümmi Gülsüm Dinç, ramazan ayında aldıkları gıda desteğini bağışlama kararı aldıklarını söyledi. Dinç ailesi, Gazze’de yaşananları televizyonlardan izlediklerini ve özellikle çocukların durumundan etkilendiklerini ifade etti.

“Ben de fakirim ama şükrettim”

Ümmi Gülsüm Dinç, aldığı yardımı neden bağışladığını şu sözlerle anlattı:

“Gazze’deki o çocukların halini gördüm televizyonda böyle bir karar aldım. Eşimle benim hayrıma olsun diye düşündüm. Başka bir hayır yapacak gücüm yoktu. Şahinbey Belediyemizin bize düzenli olarak yaptığı gıda market yardımından alacağım desteğin bir aylığını Gazze’deki çocuklarımıza bağışlıyorum. Dünyada ölüm var. Bizim durumumuz da yok. Durumum olsa çok daha büyük yardımlar yapardım. Ben de çok fakirlik çekiyorum ama Gazze’deki kıyafetsiz çocukları görünce durumumuza şükrettim”

Hurda toplayarak geçimini sağlıyor

Zor şartlarda yaşamını sürdürdüğünü anlatan Dinç, geçmişte kendilerine ait olan evi kaybettiklerini belirtti. Şu anda kirada yaşadığını ve geçimini hurdacılık yaparak sağlamaya çalıştığını dile getiren Dinç, şu ifadeleri kullandı:

“Kendi evimdi burası. Oğlum kumar oynadı evi kaybetti sattı. Ben burada yaşıyorum. Kira veriyorum. Yaşadığım ev depo gibi bir yer. Nemden rutubetten evdeki her şey bozuluyor. Yağmur yağıyor evi su basıyor”

Belediye başkanı duygularını paylaştı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise anne ve kızının davranışından etkilendiğini belirterek şunları söyledi:

“Bizim insanımızın gönlünün genişliğini, güzelliğini kendi ihtiyacı olmasına rağmen daha çok ihtiyacı olana kendi elindekini gönderme isteği bu gerçekten çok büyük bir zenginlik çok büyük bir cömertlik. Bizim insanımız ne kadar duygusal, yardımsever ve gönlünün geniş olduğunu ortaya koyan bir davranış. Ben bundan dolayı çok etkilendim. En zenginimiz Songül Ablamız ve Ümmi Gülsüm Ablamız. Ben onları tebrik ediyorum”

