Bursa’da kahkahalarla karşılanan olay işinden etti

Bursa‘da şaşırtan kovulma

Bursa’da bir akaryakıt istasyonunda okuyamadığı yabancı plakalı aracın fişine ‘ Putin ‘ yazan çalışan işten çıkarıldı.

Akaryakıt istasyonunda çalışan Seyithan Alay, yoğunluk sırasında okuyamadığı yabancı plakaya “Putin” yazdığı için işinden edildi. Müşterileri güldüren olay sonrası kovulan Alya durumdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Seyithan Alay, “Rus plakalı araç geldi. Plaka çok karışıktı, okuyamadım. O an aklıma ‘Putin’ yazmak geldi. Tamamen yoğunluktan kaynaklı bir durumdu. Kötü bir niyetim yoktu. Buna rağmen beni çağırıp işten çıkardılar. Çok şaşırdım” dedi.