Fatma Nur Çelik’in katili için 126 yıl hapis istendi

İstanbul Çekmeköy’de Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan cinayetle ilgili soruşturmada yeni aşamaya geçildi. Öğretmen Fatma Nur Çelik’in hayatını kaybettiği, bir öğretmen ile 6 öğrencinin yaralandığı olayın ardından tutuklanan Furkan Samet Bakalım hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 yaşındaki sanığın öğretmeni öldürmesi ve 6 kişiyi yaralaması nedeniyle toplam 126 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Fatma Nur Çelik’in katili için iddianamede ağır suçlamalar yer aldı

Hazırlanan iddianamede, Furkan Samet Bakalım hakkında Fatma Nur Çelik’e yönelik eylemi nedeniyle “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme” suçundan ceza talep edildi. Sanığın 6 kişiyi yaralaması nedeniyle ise “çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs” ve “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs” suçlarından da yargılanması istendi.

Adli Tıp raporu dosyaya girdi

Soruşturma dosyasına giren Adli Tıp Kurumu raporunda, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi. Raporda ayrıca eylemin “öldürme kastıyla” işlendiği değerlendirmesine yer verildi.