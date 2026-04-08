Sakarya’da çıkan yangın panik yarattı

Sakarya‘da dükkan alevlere teslim oldu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde işletmecisi dışarıdayken alevlere teslim olan dükkan hızlı müdahale sayesinde söndürüldü. Dükkanın yandığını görenler büyük panik yaşadı.

Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan fast-food işletmesinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dükkanın yandığını fark eden esnaflar sayesinde olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda, iş yerinde maddi hasar oluştu. Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı.