Dilan Polat: Pozitif lupus hastası oldum… Dilan Polat hastalığıyla ilgili “Kelebek gibi kalbim var benim, vücudumda da kelebek hastalığı başlamış” ifadelerini kullandı.

Eşi Engin Polat ile hakkındaki ‘kara para aklama’ iddiaları yüzünden gündem olan sosyal medya ünlüsü Dilan Polat, ‘Kelebek hastalığı’ olarak da bilinen Lupus hastalığına yakalandığını açıkladı. Dilan Polat pozitif lupus hastalığıyla ilgili “Allah’ım yardım et bana ağrılarımdan yürüyemiyorum” dedi.

Dilan Polat Pozitif Lupus Hastalığını Anlattı

Instagram hesabından test sonucunu paylaşan Dilan Polat, “Pozitif Lupus hastası olduğumu öğrendim. Biliyordum hasta olduğumu hissediyordum. Düzenli kortizon ve tahlil yaptırmam gerekiyormuş. Önümde uzun bir yol var. Allah’ım yardım et bana ağrılarımdan yürüyemiyorum” dedi.

Dilan Polat pozitif lupus hastalığını anlatırken daha sonra ağlayan bir fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:

“Kelebek gibi kalbim var benim. Vücudumda da kelebek hastalığı başlamış meğerse anlamıştım. Ağrılarımdan biliyordum zaten ara ara böbreğime vuran ağrı da beni rahatsız etmeye başlamıştı. İnsan sağlığı ne kadar önemli. Stres üzüntü ne büyük problem vücudumuza. Yapmayın stres demeyeceğim size çünkü elinizde değil biliyorum ama sizi bu raddelere getiren herkesi Allah’a havale edin. Allah çok büyük. Tedavisi olan bir hastalıkta değil sadece bastırabiliyorlar. Ömür boyu vücutta. Şimdi kafam çok karışık vücudum ağrıyor çok ağrıyor dayanılmayacak ağrılarım var. Umarım kontrol altına alınır ve umarım ağrılarım geçer. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok sağlıkla bakın”

Lupus Hastalığı Nedir?

Halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen lupus, yüzde kelebek şeklinde kırmızı döküntülerle ortaya çıkan kalıtsal ve romatizmal bir hastalık.

Lupus, tamamen ortadan kalkmayan ancak alevlenen ve sönen, belli dönemlerde ilaçlarla yatıştırılması gereken bir hastalıktır. Kortizonun kullanılmaya başlanmasından önce ölümcül olabilen bu hastalıkta bağışıklık sistemini düzenleyen tedaviler sayesinde hastalık kontrol altında tutulabilmektedir.

Lupus Tedavisi Olan Bir Hastalık mı?

Lupus hastalığının bilinen kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Asıl amaç, hastalığın ilerlemesini önlemek, hayati komplikasyonları ortadan kaldırmak ve belirtileri hafifletmektir. Çünkü ilerlemiş, belli bir aşama kaydetmiş hastalığı geriye döndürmek mümkün değildir.

Tedavi planı hasta özelinde, lupusun şiddetine göre şekillendirilir. Vücudun çeşitli bölgelerinde çıkan iltihaplar için iltihap giderici ilaçların kullanılması şarttır. Kan pıhtısı eğilimi olan vakalar için, aspirin ve kan sulandırıcı ilaçlar da reçete edilir.

Kelebek Hastalığı (Lupus) Yaşam Tarzı

Alabileceğiniz basit önlemler, lupus alevlenmelerinizin önlenmesine yardımcı olabilir:

Düzenli aralıklarla doktor muayenesine gidin: Sadece belirtiler kötüleştiğinde doktorunuzla iletişime geçmek yerine, düzenli kontroller yaptırmak daha doğru olacaktır.

Güneşe karşı dikkat edin: UV ışınları parlamayı tetikleyebileceğinden ötürü, şapka, uzun kollu kıyafetler gibi koruyucu giysiler ve güneş koruyucular kullanmak önemlidir.

Düzenli egzersiz yapın: Egzersiz, kemiklerin daha güçlü olmasına, kalp krizi riskinin azalmasına, genel refahı artırmaya yardımcı olabilir.

Sigara içmeyin: Sigara içmek, kardiyovasküler hastalık riskini artırır ve lupusun kalp ve kan damarları üzerindeki etkilerini kötüleştirebilir.

Sağlıklı bir diyet programıyla beslenin: Sağlıklı bir diyet meyveleri, sebzeleri ve tam tahılları vurgular. Bazı ek rahatsızlıkların varlığında, diyet programında kısıtlamalar yapmak yerinde olacaktır.

D vitamini ve kalsiyum takviyesine gerek olup olmadığını öğrenin: Lupuslu bireylerin ekstra D vitamini takviyesine ihtiyaçları olabilmektedir.

Alternatif Tıp

Lupuslu insanlar bazen alternatif veya tamamlayıcı tıp ararlar. Lupusun seyrini değiştirecek herhangi bir alternatif tedavi yoktur fakat bazı yöntemler belirtileri azaltmaya yönelik rol oynayabilirler.

Tabii ki bu tedavilere başlamadan önce doktorunuza tedaviyi danışmanız büyük önem arz eder. Kullanılan tedaviye karşı, olumsuz müdahalesi olup olmayacağını öğrenip yola devam etmek daha doğru olacaktır.

Lupus için tamamlayıcı tedaviler;

DHEA: Bu hormonu içeren tedavi destekleri, yorgunluğun ve kas ağrısının indirgenmesine yardımcı olabilir.

Balık yağı: Balık yağı takviyeleri, lupus hastaları için faydalı olabilecek omega-3 yağ asitlerini içerir.

Akupunktur: Akupunktur tedavisi, lupus ile ilişkili kas ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir.

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