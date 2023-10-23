Nez Demir: Beni Gözaltına Alabilirsiniz

Dilan Polat’ın eski ortağı Nez Demir, ağlayarak “Ben maaş ödüyorum, kira ödüyorum. Bütün yetkililere rica ediyorum, beni gözaltına da alabilir, ifadeye de çağırabilirsiniz. Koşa koşa gelirim” dedi.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkındaki gelişmeler gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Dilan Polat, görgüsüzce şeyler paylaştığı ve tüm hayatını aktardığı Instagram hesabını kapattı. Mal varlıklarına da el konulan ünlü fenomenin kozmetik şirketi de bakım çalışmasını gerekçe göstererek satış yapmayı durdurdu.

Yurt dışına kaçacakları iddia edilen çift hakkında Başsavcılık dün de “Dilan-Engin Polat çiftine yurt dışı yasağı kondu” açıklaması yaptı.

Bu süreçte Dilan Polat’ın eski ortağı Nez Demir’in güzellik merkezine de soruşturma sıçradı. Demir’in mal varlığına da el konuldu.

Nez Demir: Yetkililere Rica Ediyorum

Nez Demir Instagram hesabından açıklama yaparak şunları söyledi:

“Arkadaş kurbanıyım. Yeni şirketlerimin ismi geçen şirketlerle ilişkisi yok, 3 yıl önce olan ortaklıkta da bir sıkıntı yok. Devlet de diyor ki inceleyene kadar tedbirimi bir koyayım. Peki benim buradaki mağduriyetim ne olacak? Böyle şeylerin içinde olmak bile onur kırıcı benim için. Ben bu incelemenin herkesten daha çok hızlı sonuçlandırılmasını istiyorum. Bana tedbir geldi, 40 yıllık esnaf babama geldi. Ben maaş ödüyorum, kira ödüyorum… Bütün yetkililere rica ediyorum, beni gözaltına da alabilirler, ifadeye de çağırabilirsiniz, koşa koşa gelirim lütfen”

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