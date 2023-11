Dilan Polat ve Engin Polat’ın cezaevleri ayrıldı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 14 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada, Engin Polat’ın da yer aldığı 8 tutuklu başka cezaevlerine nakledildi.

Engin Polat başka cezaevine gönderildi

5 Kasım’da Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna “suç işlemek amacıyla örgüt kurma-çıkar amaçlı suç örgütü” suçlarından tutuklanarak getirilen Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Polat , Halit Polat, Can Doğu, Metin Yılmaz, Alper Kürşat Polat ve Zekayi Tepe isimli tutuklulardan; Alper Kürşat Polat ve Zekayi Tepe’nin Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz kurumuna, tutuklular Engin Polat ve Sezgin Polat’ın Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna, Can Polat ve Halit Polat, Can Doğu ve Metin Yılmaz’ın Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildikleri öğrenildi.

Dilan Polat olayı nedir?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma çerçevesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat’a ait bir medikal şirketin Ankara’da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.

Soruşturmada Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14’ü tutuklanmış, 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hakimlik, 27 şirkete ise kayyum atanmasına hükmetmişti.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan Banu Parlak’a ait güzellik merkezinin 1 Ekim’de saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Dilan, Engin ve Sezgin Polat, “silahlı saldırıya azmettirme” suçundan da tutuklanmıştı.

