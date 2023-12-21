Dilan Polat’tan mektup var!

Kara para aklamak suçuyla sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat tutuklandı. 5 Kasım’da cezaevine giren Dilan Polat, ailesine mektup yazdı. Engin Polat’ın kız kardeşi Kübra Polat ise bu mektubu sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı.

Dilan Polat’ın 18 Kasım tarihli mektubu şöyle:

Çok özledim be Kübra’m. Size gelince hep iyiyim diyorum ama hiç iyi değilim. Boğuluyorum burada. Canım annem sizi öyle çok özledim ki. Canım Kübra’m hepinizi çok seviyorum. Şuan saat 20:30 öyle sıkıldık ki dört duvar arasında Nilgün ile beraber yürüdük oda içerisinde bir ileri bir geri… Bacaklarım ağrıyor. Her gün düşünmekten

Dilan Polat olayı nedir?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma çerçevesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat’a ait bir medikal şirketin Ankara’da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.

Soruşturmada Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14’ü tutuklanmış, 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hakimlik, 27 şirkete ise kayyum atanmasına hükmetmişti.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan Banu Parlak’a ait güzellik merkezinin 1 Ekim’de saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Dilan, Engin ve Sezgin Polat, “silahlı saldırıya azmettirme” suçundan da tutuklanmıştı.

Dilan Polat kimdir?

Üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olan Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Genç yaşta annesini kaybettiği için bir süre teyzeleri tarafından büyütüldü. İş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başladı ve birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yaptı. Daha sonra ise ablası ile birlikte güzellik merkezi açtı ve yakaladığı başarı ardından şube sayısını çoğalttı. Genç yaşta bir evlilik yapan Dilan Polat’ın 2 çocuğu var. İş adamı olan babasını beyin tümörü nedeniyle kaybeden Dilan Polat, yıllar sonra hayatıyla ilgili bir gerçeği itiraf etmiş, annesinin babası tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı. Polat, babasının yıllarca beyin tümörü nedeniyle tedavi gördüğünü, hastalığı nedeniyle meydana krizlerden birinde annesini öldürdüğünü söyledi. O anları anlatırken gözyaşlarına boğulan Polat, annesinin vücudundan 7 tane kurşun çıktığını dile getirdi.

Engin Polat kimdir?

Dilan Polat’ın eşi Engin Polat, 03 Haziran 1988 tarihinde doğmuştur ve 2 çocuk babasıdır. Annesinin adı Şükran Polat, babasının adı ise Sezgin Polat’tır. Polat’ın Alper Kürşat Polat, Kübra Polat ve Hazal Polat adında kardeşleri vardır.