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Eski Bakan Abdüllatif Şener’in tutuklandı

Anneannesini silahla vurarak öldüren Eski Bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı.

eski bakan abdullatif senerin tutuklandi
Bali

Ankara’da evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldüren Eski Bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, 10. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Abdüllatif Şener’in oğlu anneannesini öldürdü

bedirhan sener

Ankara’da anneannesini silahla vurarak öldüren Eski Bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, 10. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Bedirhan Şener hakkında “Kasten Öldürme”, “Kasten Öldürmeye Teşebbüs”, “6136 sayılı Yasaya Muhalefet” ve “Mala Zarar Verme” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Bilkent Şehir Hastanesince düzenlenen 29 Ağustos tarihli raporda, şüphelinin cezai sorumluluğunu etkileyecek şiddet ve mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığının bulunmadığı bildirildi.

Şüpheli Bedirhan Şener’in, 31 Temmuz’da işlediği iddia edilen “Üst Soya Karşı Kasten Öldürme” ve “Üst Soya Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçlarından 10. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı belirtildi.

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