Irak vatandaşlarına ‘vize muafiyeti’ Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Irak Cumhuriyeti’nin 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları Türkiye’ye yapacakları 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vizeden muaf olacak.

Vize muafiyeti 1 Eylül’de başlayacak

1 Eylül tarihinde uygulanmaya başlayacak muafiyet kararı ise 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 18’inci maddesi gereğince karar verildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan ziyareti devam ederken Türk vatandaşlarına verilecek kapıda vizenin detayları belli oluyor. / Ekspres Vize ile Gidilebilecek 10 Yunan Adası